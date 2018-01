O êxodo de jogadores do PRO14 e do Super Rugby para as ligas inglesa e francesa segue preocupando celtas e sulinos.

Na Nova Zelândia, a notícia foi da saída do abertura Lima Sopoaga, dos All Blacks e dos Highlanders, após o término do Super Rugby 2018. O jogador de 26 anos passará a defender o Wasps, da Inglaterra, no segundo semestre do ano.

Já em Gales, o 3/4s Alex Cuthbert anunciou que deixará o Cardiff Blues ao final da temporada. Seu destino, no entanto, ainda não foi definidos, mas será o Top 14 ou a Premiership.

Neozelandeses pegos no anti-doping

A semana também foi agitada pela notícia de atletas neozelandeses suspensos por dopagem. Tratam-se de Zoe Berry, ex Black Ferns, Glen Robertson, ex All Blacks Sevens, Rhys Pedersen e Ben Qauqau-Dodds, do rugby local de clubes.