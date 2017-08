A África do Sul já conhece seu elenco de 34 atletas para a preparação para as disputas do Rugby Championship, que se inicia no dia 19 deste mês. Os Springboks estrearão também seu novo patrocinador, o banco local FNB, agora estampado no uniforme da equipe.

O elenco do treinador Allister Coetzee é basicamente o mesmo de junho, com as notáveis inclusões dos jovens Curwin Bosch, Dan du Preez e Warrick Gelant. O Stormers é o time com mais convocados, 8, ao passo que o pior time da África do Sul no Super Rugby, o Bulls, também teve 8 convocados. Já o Lions, o melhor, conta com 7 chamados, enquanto o Sharks teve 6 e o Cheetahs 4. Já o Kings, que teve campanha superior a de Cheetahs e Bulls, não teve nenhum atleta lembrado. Somente um jogador que atua no exterior está no elenco: o medalhista olímpico François Hougaard, do Worcester Warriors, da Inglaterra.

Avançados: Uzair Cassiem (Cheetahs), Lood De Jager (Bulls), Daniel Du Preez (Sharks), Jean-Luc Du Preez (Sharks), Pieter-Steph Du Toit (Stormers), Eben Etzebeth (Stormers), Lizo Gqoboka (Bulls), Steven Kitshoff (Stormers), Siya Kolisi (Stormers), Jaco Kriel (Lions), Frans Malherbe (Stormers), Malcolm Marx (Lions), Bongi Mbonambi (Stormers), Oupa Mohoje (Cheetahs), Franco Mostert (Lions), Tendai Mtawarira (Sharks), Trevor Nyakane (Bulls), Coenie Oosthuizen (Sharks), Chilliboy Ralepelle (Sharks);

Linha: Curwin Bosch (Sharks), Andries Coetzee (Lions), Ross Cronje (Lions), Damian De Allende (Stormers), Warrick Gelant (Bulls), François Hougaard (Worcester Warriors, Inglaterra), Elton Jantjies (Lions), Jesse Kriel (Bulls), Dillyn Leyds (Stormers), Rudy Paige (Bulls), Handré Pollard (Bulls), Raymond Rhule (Cheetahs), Jan Serfontein (Bulls), Courtnall Skosan (Lions), Franco Venter (Cheetahs);

Blue Bulls vence Golden Lions em clássico nacional

O fim de semana não foi mesmo dos Lions. Além da derrota na final do Super Rugby para os Crusaders, o time de Joanesburgo caiu contra o rival Blue Bulls no clássico do Velho Transvaal pela Currie Cup, o campeonato nacional, entrando em campo com seu time de desenvolvimento. Foi ainda assim um jogão, com os azuis fazendo 54 x 22.

O Western Province (Stormers) também jogou e conseguiu sua primeira vitória, passando pelo Mpumalanga Pumas, 34 x 19, ao passo que o Sharks encostou no Cheetahs (que folgou na rodada) derrotando o lanterna Griquas, 41 x 03.

The Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Sharks 41 x 03 Griquas

Western Province 34 x 19 Pumas

Bulls 54 x 22 Lions

Equipes Jogos Pontos Free State Cheetahs 2 10 Blue Bulls 2 10 Natal Sharks 3 10 Golden Lions 3 08 Western Province 2 05 Mpumalanga Pumas 3 05 Griquas 3 04

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais