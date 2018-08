ARTIGO COM VÍDEO – Durban foi o palco das estreias de África do Sul e Argentina na edição 2018 do Rugby Championship e, apesar do bom início de jogo dos Pumas, quem falou mais alto foram os Springboks, que dominaram o segundo tempo e garantiram contundentes 34 x 21 – placar que poderia ter sido maior.

Os Springboks largaram bem mostrando sua potência física, com o primeiro try saiu logo aos 7′, com Mtawarira e Pollard chocando, ganhando metros para a condução perfeita de Faf de Klerk que entregou para Lukhanyo Am romper a defesa argentina. 7 x 0.

Em sua primeira boa oportunidade, no entanto, o time visitante aproveitou sua primeira boa chance, com a África do Sul abrindo um buraco em sua defesa muito bem explorado por Nicolás Sánchez. E, novamente em cima do erro sul-africano, a Argentina abriu frente aos 26′, com Mapimpi sendo derrubado e, no turnover, Matera disparou para o segundo try. 14 x 05, com os Pumas com menos volume de jogo, mas mais efetivos, punindo as falhas dos Boks.

Uma hora, no entanto, os donos da casa seriam premiados pela pressão e, aos 31′, Pollard chutou cruzado e Dyantyi marcou o segundo try verde e ouro com classe, reduzindo a diferença para 14 x 12. Intervalo com a Argentina ainda na frente.

A segunda etapa foi verde. De Klerk seguiu ditando o ritmo do jogo e logo no primeiro lance chutou longo para Dyantyi marcar seu segundo try na partida. África do Sul na frente para não largar mais, 15 x 14. E os Pumas sentiram o golpe, com mais 4 minutos se passando até novo try dos Boks, com Mapimpi recebendo passe longo de De Klerk livre na ponta após a pressão dos avançados verdes.

O volume de jogo foi avassalador da parte dos donos da casa e aos 52′ Mapimpi recebeu livre de novo na ponta após tranquila linha de passes dos verde, colocando 27 x 14 no marcador. Os Pumas reagiram com Moroni fazendo o terceiro try, em interceptação. Mas quem criava eram os Boks e Faf de Klerk conduziu de novo as fases até achar o espaço para o sexto e último try. 34 x 21, placar final.

No primeiro jogo do técnico Rassie Erasmus contra Mario Ledesma no Rugby Championship, o treinador dos Boks levou a melhor e seu time produziu muito mais. No sábado que vem, tem a volta, em Mendoza, com o duelo se repetindo.

34 21

África do Sul 34 x 21 Argentina, em Durban

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

África do Sul

Tries: Dyantyi (2), Mapimpi (2), Am e De Klerk

Conversões: Pollard (2)

15 Willie le Roux, 14 Makazole Mapimpi, 13 Lukhanyo Am, 12 André Esterhuizen, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Siya Kolisi (c), 6 Francois Louw, 5 Pieter-Steph du Toit, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Bongi Mbonambi, 17 Steven Kitshoff, 18 Thomas du Toit, 19 Marvin Orie, 20 Marco van Staden, 21 Embrose Papier, 22 Lionel Mapoe, 23 Damian Willemse;

Argentina

Tries: Sánchez, Matera e Moroni

Conversões: Sánchez (3)

15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Bautista Ezcurra, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Javier Ortega Desio, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Juan Figallo, 2 Agustin Creevy (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Diego Fortuny, 17 Santiago Garcia Botta, 18 Santiago Medrano, 19 Tomas Lavanini, 20 Tomas Lezana, 21 Martin Landajo, 22 Santiago Gonzalez Iglesias, 23 Juan Cruz Mallia;