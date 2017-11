ARTIGO COM VÍDEO – Fechando o sábado de grandes amistosos internacionais, a França, seguindo com seus experimentos com novos e jovens atletas, recebeu a África do Sul naquele que foi o quarto confronto entre os dois países neste ano. E o duelo acabou com a quarta vitória dos Springboks, que se reergueram de um momento ruim que a equipe vivia. 18 x 17 foi o placar de um bom jogo que teve as equipes se alternando na liderança do placar.

Quem largou na frente foi a África do Sul, com try de Leyds logo aos 7′ achando o espaço entre a defesa francesa, após boa sequência de fases dos verdes. Handré Pollard, ainda longe de sua forma ideal, perdeu a conversão, mas guardou penal que deixou os Boks 8 x 0 na frente. A França, no entanto, estava bem no páreo e, os 27′, Teddy Thomas armou ataque em velocidade e a bola sobrou livre para Anthony Belleau disparar para o primeiro try dos Bleus.

Como começo da segunda etapa, Belleau virou o marcador com penal para a França enquanto Pollard acumulou uma sequência de penais desperdiçados. Foi somente aos 59′ que Pollard guardou novo penal, para devolver a frente aos sul-africanos em 11 x 10. A indisciplina francesa e a série de turnovers concedidos cobraram um grave preço aos donos da casa. Baptiste Serin entrou na equipe e logo recebeu o cartão amarelo, ao impedir Malcolm Marx de dispara para um try agarrando sem bola o sul-africano. E, aos 62′, a pressão dos Boks foi recompensada com try de Jesse Kriel, em lance polêmico, que teve Etzebeth derrubando a bola no passe final, mas com o TMO julgando que não houve knock-on.

Faltando 5 minutos para o fim e com 18 x 10 para os Boks, os Bleus ensaiaram a reação com Cancoriet e Huget rompendo a defesa e Serin caindo para o try francês. 18 x 17 no marcador, mas não houve tempo para a virada dos tricolores. Fim de jogo, 18 x 17 para os sul-africanos, erguendo a cabeça após a derrota contra a Irlanda.

- Continua depois da publicidade -

Na semana que vem, no sábado, a França receberá o Japão e a África do Sul visitará a Itália, fechando os amistosos de fim de ano.

17 18

França 17 x 18 África do Sul, em Paris

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

França

Tries: Belleau e Serin

Conversões: Belleau (2)

Penais: Belleau (1)

15 Nans Ducuing, 14 Yoann Huget, 13 Geoffrey Doumayrou, 12 Mathieu Bastareaud, 11 Teddy Thomas, 10 Anthony Belleau, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Kevin Gourdon, 6 Judicael Cancoriet, 5 Sebastien Vahaamahina, 4 Paul Gabrillagues, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Clement Maynadier, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Daniel Kotze, 19 Paul Jedreasiak, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Francois Trinh-Duc, 23 Damian Penaud;

África do Sul

Tries: Leyds e Kriel

Conversões: Pollard (1)

Penais: Pollard (2)

15 Andries Coetzee, 14 Dillyn Leyds, 13 Jesse Kriel, 12 Francois Venter, 11 Courtnall Skosan, 10 Handré Pollard, 9 Ross Cronjé, 8 Duane Vermeulen, 7 Siya Kolisi, 6 Francois Louw, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Beast Mtawarira;

Suplentes: 16 Bongi Mbonambi, 17 Steven Kitshoff, 18 Trevor Nyakane, 19 Franco Mostert, 20 Dan du Preez, 21 Rudy Paige, 22 Elton Jantjies, 23 Damian de Allende;



Foto: