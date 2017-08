A Sudamérica Rugby – a confederação sul-americana – lançou o calendário de competições para o restante do ano, com as datas para o Sul-Americano B (a segunda divisão do XV adulto) e para o Sul-Americano C (a terceira divisão) confirmadas.

Quem dará as caras primeiro será o Sul-Americano C, que será disputado entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro em San José, na Costa Rica, envolvendo Costa Rica, Guatemala, Panamá e a debutante Nicarágua. El Salvador, último colocado do ano passado, não jogará o torneio neste ao.

No rugby, a América Central faz parte da América do Sul e a outra novidade é a realização em outubro do Sul-Americano C Juvenil e Feminino de Desenvolvimento, a ser disputado também em solo costarriquenho entre Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua e Honduras entre os dias 14 e 15.

Depois, em outubro, a vez será do Sul-Americano B, que terá formato novo. Colômbia, Peru e Venezuela se enfrentarão em jogos que deveriam ser no formato de partida em caa e fora de casa para todos os times. Porem, a situação política local impedirá os venezuelanos de jogarem em casa. Com isso, o Peru receberá a Colômbia e a Venezuela, ao passo que a Colômbia receberá a Venezuela. O Equador, que tinha vaga assegurada na competição, desistiu da disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outubro ainda será o mês da final da Copa Sul-Americana (Sudamérica Rugby Cup) entre Uruguai e Argentina XV, que duelarão em Montevidéu no dia 7.

E foi ainda confirmado que o Chile participará em novembro da Cup of Nations, torneio de XV disputado anualmente em Hong Kong. Os outros dois participantes, além de Chile e Hong Kong, ainda não foram confirmados.

Sul-Americano C

De 27 de agosto a 3 de setembro

Participantes: Costa Rica, Guatemala, Panamá e Nicarágua

Local: San José, Costa Rica

Copa Sul-Americana

Dia 07 de outubro: Uruguai x Argentina XV, em Montevidéu

Sul-Americano B

Dia 07 de outubro: Peru x Colômbia, em Lima

Dia 14 de outubro: Peru x Venezuela, em Lima

Dia 21 de outubro: Colômbia x Venezuela, em Medellín

Sul-Americano Juvenil C e Feminino Desenvolvimento

Dias 14 e 15 de outubro

Participantes: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicarágua e Honduras

Local: San José, Costa Rica