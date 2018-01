A Top League japonesa será decidida nesse sábado, 6h15 da manhã (hora de Brasília), Suntory e Panasonic mais uma vez decidirão o caneco. Grandes jogadores estarão em campo no tradicional Príncipe Chichibu em Tóquio.

A composição das equipes

Suntory Sungoliath está em busca do seu quinto título. O head coach Keisuke Sawaki leva a campo o que tem de melhor. Uma equipe ajustada que mantem o equilibrio de enaltecer sua tradição como instituição de rugby naquele país com algumas peças bastante conhecidas pelos torcedores ao redor do mundo. Alinhado com os interesses da seleção japonesa, Kotaro Matsushima segue como fullback, posição carente de bons jogadores no país. Por serem de Tóquio, possuem a vantagem de ser virtualmente o mandante do jogo, já que a final é disputada anualmente no estádio que é a casa do time amarelo da famosa marca de bebidas.

Linha: Yutaka Nagare ©, Matt Giteau, Shota Emi, Ryoto Nakamura, Daishi Murata, Takaaki Nakazuru, Kotaro Matsushima.

Avançados: Shintaro Ishihara, Takuya Kitade, Genki Sudo, Joe Wheeler, Shinya Makabe, Hendrik Tui, Masakatsu Nishikawa, Sean McMahon.

Suplentes: Shunta Nakamura, Yukio Morikawa, Shinnosuke Kakinaga, Koji Iino, Jordan Smiler, Atsushi Hiwasa, Campbell Magnay, Ryutaro Takemoto.

Já o Panasonic Wild Knights aposta em jogadores mais rodados internacionalmente para buscar o que seria também seu quinto título. Robbie Deans tem nas mãos, provavelmente, alguns dos mais qualificados atletas de todo mundo a sua disposição, somente dois atletas que começam jogando não atuam no Super Rugby. Dona do ataque mais efetivo da temporada, a equipe aposta na velocidade de Yamada e na boa dobradinha entre Tanaka e Barnes. Assim os cavaleiros selvagens foram escalados:

Linha: Fumiaki Tanaka, Berrick Barnes Kenki Fukuoka, Rikiya Matsuda, Yasutaka Sasakura,Akihito Yamada, Yoshikazu Fujita.

Avançados: Keita Inagaki, Shota Horie, Asaeli Valu, Sam Wykes, Daniel Heenan, Shunsuke Nunomaki ©, David Pocock, Ben Gunter.

Suplentes: Atsushi Sakate, Tamura-Paki, Shohei Hirano, Ryota Hasegawa, Masaki Tani, Keisuke Uchida,Takuya Yamasawa, Digby Ioane.

*Estão em negrito os jogadores que atuam, ou atuaram, no Super Rugby.

Os números

Quem ganhar passa a figurar, ao lado do Toshiba Brave Lupus, como maiores campeões da liga. Mas há um ponto considerável, estas equipes que estarão em campo sábado estão vivendo tempos gloriosos bem quando o rugby no país está em franco crescimento. Enfim, seus títulos possuem mais valor que os conquistados pelos vermelhos de Fuchu que ganharam todas suas taças na década passada, bem menos profissional que nesta.

Panasonic vs Suntory:

Tries: 81* X 72

Pontos: 597* X 495

Sucesso em Ruck: 97*% X 96%

Sucesso em Scrum: 98*% X 94% (Neste quesito, Sungoliath é o sexto pior de toda a liga)

Cartões amarelos: 2 X 4 (Panasonic é o segundo mais disciplinado de toda a liga)

Maior marcador de tries: Yamada – 12* X Daishi Murata – 8.

Maior Pontuador: Yamazawa – 114 X Matt Giteau – 77. (Berrik Barnes possui 103, portanto pode superar Yamazawa)

* – Panasonic lidera a competição no quesito.

O dia do jogo

A previsão do tempo avisa que o Príncipe Chichibu estará ensolarado e a temperatura máxima deverá ser de 7º. O estádio possui capacidade para quase 30 mil pessoas e a expectativa é de casa cheia, como normalmente acontece.

Escrito por: Leandro Vieira