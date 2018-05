ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby vai se aproximando de sua pausa para os amistosos internacionais de junho e viveu uma jornada importantíssima, que teve choque de líder e vice líder na Nova Zelândia entre Crusaders e Hurricanes, vencido pelos Crusaders, e duelo direto pela classificação entre Jaguares e Sharks, com o sexto triunfo consecutivo dos embalados argentinos. Além disso, os Lions venceram clássico sul-africano e seguem firmes no topo do país.

A sexta-feira começou com Crusaders e Hurricanes fazendo clássico neozelandês valendo a liderança do Super Rugby e os Crusaders impressionaram, conquistando uma contundente vitória por 24 x 13, que Scott Barrett, dos Crusaders (irmão de Beauden e Jordie, dos Hurricanes) fazendo o primeiro try do jogos, aos 24′, no único try da primeira etapa, de grande equilíbrio. Os atuais campeões despontaram na segunda etapa, controlando a posse de bola e assegurando o triunfo com os tries de Alaalatoa, aos 52′, e Bedwell-Curtis, aos 65′, decisivo. Apenas no fim Prinsep fez o try solitário dos ‘Canes.

Os Chiefs reduziram a distância para os Hurricanes com uma crucial vitória sobre os Waratahs e sonham alto já. Um jogão de 39 x 27 sobre os Waratahs, melhores da Austrália. Jogo de muita correria e de mais território para os neozelandeses, que viram Clark e Rona fazerem rapidamente os primeiros tries do jogo para os ‘Tahs, mas reagiram clinicamente, aproveitando os erros defensivos do time de Sydney. Retallick, Harris e McKenzie cruzaram o in-goal para os mandantes ainda no primero tempo e Toni Pulu praticamentr liquidou a fatura com 2 tries logo depois do intervalo. Beale fez mais um para os ‘Tahs, mas a reação não se consumou.



Os Highlanders foram mais econômicos em vitória de apenas 18 x 15 sobre os Reds, mas essencial para manter o time de Dunedin entre os melhores da liga. O triunfo saiu apenas com um penal a 2 minutos do fim com Sopoaga.



Lá em cima estão também os Lions, que foram à Cidade do Cabo e venceram clássico sul-africano contra os Stormers por 26 x 23. O time do Cabo começou melhor com Dvenage e Rhule cruzando o in-goal 2 vezes. Porém, aos 51′, Rhule recebeu cartão vermelho e, com 14 homens, os Stormers não seguraram a reação do time de Joanesburgo. Foram 2 tries de Corne Fourie e um try decisivo aos 76′ de Tambwe que deram a vitória aos Lions.



Em Buenos Aires, na sexta, com recorde de quase 20 mil torcedores, os Jaguares brilharam com vitória precioso por 29 x 13 sobre os Sharks que aproximou demais os argentinos de seu primeiro mata-mata de Super Rugby. Ramiro Moyano foi o nome do jogo com 3 tries, sendo 2 no primeiro tempo que deram ótima frente aos Jaguares. Ruan Botha chegou a reduzir para os Sharks, mas o try aos 71′ de Delguy assegurou novo triunfo argentino. Grande demonstração do poder de contra-ataque dos Jaguares e de seu jogo de velocidade.



Os Jaguares ainda se beneficiaram de derrota em casa dos Bulls contra o hoje fraco Brumbies por 38 x 28. Os australianos marcaram seus 2 últimos tries mesmo atuando com 14 jogadores, pela expulsão de Folau Fainga’a aos 62′.



Outro australiano que acabou sorrindo na jornada foram os Rebels, que não deu chances aos japoneses do Sunwolves vencendo por incontestáveis 40 x 13 para seguirem na zona de classificação ao mata-mata. Marika Koroibete brilhou em Melbourne com 3 tries.



Os Blues folgaram nesta jornada. No próximo fim de semana, os times sul-africanos estarão de folga, já que os Springboks enfrentarão Gales nos Estados Unidos. Os Jaguares também folgarão, ao passo que os times dos demais países estarão em campo pela última jornada antes da pausa para os tests de junho. Destaque para a visita dos Crusaders aos Chiefs.

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 13 50 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 12 45 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 14 40 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 12 37 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 12 36 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 12 31 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 12 30 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 13 34 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 13 28 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 14 25 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 13 24 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 12 20 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 12 19 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 12 17 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 12 10

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;