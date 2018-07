Sexta e sábado serão recheados de Super Rugby, com a penúltima rodada da temporada regular trazendo emoções e definições com relação ao mata-mata. Todos os jogos estarão disponíveis ao vivo no Watch ESPN.

A jornada será especial para a Argentina, pois os Jaguares poderão carimbar pela primeira vez em sua curta história vaga no mata-mata do Super Rugby. O time argentino viajou à África do Sul e nesse sábado precisará de uma simples vitória sobre o quase eliminado Bulls para assegurar sua classificação. Mais que isso: a vitória colocará os Jaguares na primeira posição na Conferência Sul-Africana/Argentina, com apenas uma rodada para o encerramento – aproveitando que os Lions estarão de folga. Time completo para o técnico Mario Ledesma.



Ainda na África do Sul, os Sharks buscarão entrar na zona de classificação visitando os Stormers, praticamente eliminado, no sábado. O time de Durban já saberá se a vitória bastará para entrar no G8, já que na sexta, na Austrália, os Rebels, hoje no oitavo lugar, visitarão os eliminados Reds.

Também de olho no G8, os Brumbies, com um fio de esperança, receberão os Chiefs, que carimbarão classificação ao G8 com uma simples vitória. O mesmo poderá ocorrer com os Waratahs, que receberão os Sunwolves e avançarão igualmente se conseguirem simples vitória sobre os japoneses.

Por fim, na Nova Zelândia, o fim de semana será de clássicos. Jogando em casa, os líderes e já classificados Crusaders farão o clássico da Ilha do Sul contra os Highlanders, que precisam da vitória para avançarem. Enquanto isso, os Hurricanes, classificados mas ainda de olho no mando de jogo das quartas, receberão os eliminados Blues, em dérbi da Ilha do Norte.

Vale lembra que no Super Rugby se classificarão às quartas de final:

O 3 campeões de Conferências;

Mais os 5 melhores da classificação geral;

Sendo que os campeões das conferências e o melhor dos demais garantirão o mando de jogo nas quartas de final;

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 06 de junho

04h35 – Crusaders x Highlanders

06h45 – Reds x Rebels

Sábado, dia 07 de junho

02h15 – Brumbies x Chiefs

04h35 – Hurricanes x Blues

06h45 – Waratahs x Sunwolves

10h05 – Bulls x Jaguares

12h15 – Stormers x Sharks

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 14 54 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 15 41 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 14 39 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 14 45 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 14 41 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 14 40 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 14 38 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 14 35 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 14 32 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 14 29 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 14 25 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 15 25 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 14 22 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 14 19 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 14 14

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;