ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby argentino está em festa, pois os Jaguares conseguiram umn resultado maiúsculo nesta jornada de Super Rugby, vencendo os Chiefs, na Nova Zelândia, nessa sexta-feira, para entrarem na zona de classificação ao mata-mata. O campeonato segue liderado pelos Crusaders, enquanto os Hurricanes derrotaram os Lions em confronto direto pela parte de cima da tabela.

Jogando no Waikato Stadium, os Jaguares foram perfeitos. Com um jogo sólido, defesa forte, poderio nas formações fixas e confiança com a bola em mãos, os argentinos foram superiores, marcaram o único try do primeiro tempo, em arrancada de Tuculet finalizada por Moyano, e marcaram try penal crucial aos 51′ em maul após lateral. Os Chiefs só conseguir pontuar por penais e apenas no lance final fizeram seu try de honra. 23 x 19, a Argentina chegou!



Os Crusaders seguiram firmes na liderança com uma avassaladora vitória em Melbourne sobre os Rebels, que vão ladeira abaixo na competição, após já terem até liderado o Super Rugby. 55 x 10, com 8 tries dos neozelandeses, jogando sempre abertos. Andrew Makalio foi destaque com 2 tries.



O jogo mais aguardado da rodada opôs Hurricanes e Lions em Wellington e a partida entregou emoção, com os neozelandeses vencendo por 28 x 19. A disputa teve nome: o trator Ben Lam fez um memorável hatr-trick (3 tries) para os ‘Canes, enquanto Ardie Savea também deixou o seu. Porém, os Lions flertaram com uma reação, com Mahuza fazendo o terceiro try sul-africanso aos 75’. Mas, não houve tempo para mais. O lateral custou caro so Lions, perdendo nada menos que 5 ao longo do jogo.



No outro confronto entre Nova Zelândia e África do Sul, os Sharks defenderam com brio a honra sul-africana, vencendo por 38 x 12 em casa para seguirem na briga pelo mata-mata.

Foi uma blitz no começo, com tries de Armand van der Merwe e Mapimpi em menos de 10 minutos. Os Sharks liquidaram a fatura no segundo tempo, com tries de Daniel Du Preez, Nkosi e Robert Du Preez, em jogo de muitos erros dos kiwis.

A Cidade do Cabo parou para o superclássico sul-africano no sábado entre Stormers e Bulls e a torcida da casa fez a festa com os Stormers sendo clínicos o bastante para se imporem e voltarem a sonhar com o mata-mata. 29 x 17, com SP Marais e Samuels marcando os tries decisivos na segunda etapa, em embate muito físico e de poucos metros ganhos por cada lado.



Por fim, o rugby australiano segue sem nada a comemorar. Isso porque o melhor time do país no momento (ou o menos pior), o Waratahs, caiu em casa diante do pior time neozelandês, o Blues. 24 x 21, com Rieko Ioane e Tumua Manu fazendo os tries dos visitantes, que capitalizaram na indisciplina do time de Sydney, com Perofeta chutando 4 penais decisivos. A volta do polêmico Israel Folau a campo em nada ajudou os ‘Tahs.



Reds, Brumbies e Sunwolves folgaram na rodada. Os Jaguares folgarão no próximo sábado, retornando à América do Sul, enquanto todas as demais equipes estarão em campo.

Super Rugby

Chiefs 19 x 23 Jaguares

Rebels 10 x 55 Crusaders

Hurricanes 28 x 19 Lions

Waratahs 21 x 24 Blues

Stormers 29 x 17 Bulls

Sharks 38 x 12 Highlanders

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 10 38 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 9 36 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 11 31 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 9 28 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 9 27 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 9 25 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 11 24 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 10 23 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 11 22 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 10 21 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 10 20 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 9 17 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 10 17 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 9 15 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 9 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;