ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby voltou a ter os sul-africanos do Lions líderes após grande vitória em clássico nacional e aproveitando a folga dos Rebels na rodada. Mas, os neozelandeses brilharam, com Crusaders, Hurricanes e Chiefs prontos para brigarem por título. Na Argentina, por outro lado, o sábado foi de nova derrota para os Jaguares.

Os Lions receberam os Stormers para o clássico das duas maiores cidades da África do Sul, Joanesburgo e Cidade do Cabo, e o jogo foi excelente, com os Lions vencendo por 52 x 31, em partida animada de 8 tries a 4 para os Lions que, no entanto, tiveram menos posse de bola que os Stormers durante todo o duelo, além de cederem o dobro de penais. Mas, a precisão no ataque fez a diferença. O ponta Michael Tambwe (de apenas 20 anos, nascido no Congo) foi o nome do jogo com nada menos que 4 tries para os donos da casa (brilhando e mostrando sua categoria nas arrancadas e com os pés), enquanto Mapoe, Kwagga Smith, Mostert e Combrinck também cruzaram o in-goal.



Em Buenos Aires, os Jaguares voltaram à rotina de derrotas, sendo dominados por completo pelos Crusaders, que seguem flertando com a liderança da liga. Os neozelandeses mostraram superioridade desde o começo e abriram 3 tries só na primeira etapa, 2 pelas mãos de Bridge e outro com Mataele. Os argentinos reagiram após o intervalo com tries de Tuculet e Boffelli (em linda troca de passes, começada com arrancada de Moyano), mostrando alguns bons momentos com a bola em mãos, mas os ‘Saders guardaram outros 3 tries, com Hunt, Mataele de novo e Crotty. 40 x 14, em duelo de mais posse de bola para os Jaguares que, no entanto, tiveram outro desempenho fraco nos tackles: 67% de acerto apenas.



Os Hurricanes seguem subindo, mas tiveram muito trabalho para passarem pelos Sharks. Jordie Barrett e Laumape fizeram 2 tries rápidos para os neozelandeses, mas os sul-africanos reagiram, dominaram a posse de bola no restante do primeiro tempo e responderam com tries de Schreuder e Lukhanyo Am. Vince Aso fez o terceiro dos ‘Canes aos 31′, em interceptação, mas Am marcou outro para os Sharks antes do intervalo, em bela troca de passes, selando um fenomenal primeiro tempo de 27 x 19 para os Sharks. Porém, no segundo tempo quem dominou o território foram os Hurricanes, que encostaram no placar pelos pés de Ihaia West. Os visitantes, todavia, deram o troco aos 73’ com try de Tyler Paul que parecia garantir a vitória dos Sharks. Mas, já com o tempo esgotado, Laumape achou o espaço e fez o try da vitória dos Hurricanes, 38 x 37.



Em clássico neozelandês, os Chiefs venceram os Blues, afundaram os rivais de Auckland na tabela de classificação e passaram a sonhar vivamente com o topo. 21 x 19, com um penal try em scrum aos 74′ selando a sorte do jogo a favor do time de Waikato.



No Japão, os Waratahs brilharam em jogo empolgante contra os Sunwolves, encostando na briga pela topo da Conferência Australiana com os Rebels. O começo foi frenético, com Jake Gordon, Curtis Rona e Will Miller fazendo 3 tries em menos de 20 minutos para os ‘Tahs, mas os japoneses seguiram sempre fortes até o fim, com 4 tries ao todo. O try decisivo dos australianos veio aos 45′, com Michael Hooper e o try do bônus veio com Naiyaravoro aos 72’. 50 x 29.



Por fim, os Brumbies também seguiram vivos ao vencerem clássico australiano contra os Reds em outro jogo de muitos pontos: 45 x 21. Os Reds saíram na frente com 2 tries, mas despencaram de rendimento e depois disso foram 7 tries para o time de Canberra, com direito a try de David Pocock no fim.



Os Rebels, que lideravam a liga, folgaram na rodada e caíram na tabela. Highlanders e Bulls também descansaram.

Super Rugby

Hurricanes 38 x 37 Sharks

Sunwolves 29 x 50 Waratahs

Chiefs 21 x 19 Blues

Brumbies 45 x 21 Reds

Lions 52 x 31 Stormers

Jaguares 14 x 40 Crusaders

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 8 25 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 7 24 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 6 23 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 6 21 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 20 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 6 19 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 5 14 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 6 14 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 7 14 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 8 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 6 13 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 6 9 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 7 8 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 6 7 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 6 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;