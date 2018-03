ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby viveu sua terceira semana de jogos e 3 equipes seguem invictas! O Lions é o único que jogou 3 vezes e venceu as 3, enquanto Crusaders e o ascendente Rebels ganharam seus dois compromissos até aqui. Destaque também para o Hurricanes, que venceu os Jaguares na Argentina e se reergueu da derrota na estreia. Mais uma vez, os argentinos tiveram um desempenho fraquíssimo defensivo (com 66% de tackle corretos somente) e seguem na lanterna do Super Rugby.

Lions e Bulls fizeram o grande clássico sul-africano do velho Transvaal e o jogo não desapontou, com um jogo aberto e cheio de alternativas. O primeiro tempo acabou em 21 x 14 para os Lions, que chegaram a sofrer o empate com try de Pollard, mas concretizaram a frente com try de Marx e um penal try, mostrando a força de seu pack. Os Bulls foram reduzidos a 13 jogadores por 2 amarelos e Mahuza e Cronje garantiram o triunfo dos Lions. Mas no fim os Bulls arrancaram 2 tries. 49 X 35, jogão.



Na Nova Zelândia, os Crusaders se impuseram sobre os Stormers por 45 x 28 em outro belo jogo. Os atuais campeões começaram com verdadeira blitz que resultou em 4 tries em 20 minutos, com Bridge, Taylor, Harmon e Hall, sempre na velocidade. Os Stormers conseguiram equilibrar as ações e esboçaram sua reação no começo do segundo tempo, apostando na força de seu pack. Quando Schickerling cruzou para o terceiro try sul-africano, o placar foi a 31 x 21 para os Crusaders, abrindo as esperanças para os visitantes. Mas, Tamanivalu e Mo’unga selaram a sorte do jogo com mais 2 tries para os neozelandeses.



Já os australianos do Rebels foram ao Japão e saíram de Tóquio com uma preciosa vitória por 37 x 17. Os australianos garantiram ponto bônus, com 6 tries, tendo Maddocks como destaque, cruzando 3 vezes o in-goal. Hat-trick para o ponta.



Os Hurricanes se recuperaram da derrota para os Bulls vencendo os Jaguares, no primeiro jogo dos argentinos em casa. Os sul-americanos não comemoraram nenhum try, apesar de acumularem mais posse de bola e território. Novamente, os Jaguares tiveram um desempenho terrível nos tackles (somente 66% de acertos) e os neozelandeses puniram os argentinos com 5 tries sem resposta, de Lam, Laumape, Proctor, Aso e Thomson.



Em clássico do Norte da Nova Zelândia, os Blues caíram em casa para os Chiefs, desapontando a torcida que esperava uma temporada mais promissora do time de Auckland. Os Chiefs venceram por 27 x 21 e se reergueram, em jogo de 4 tries a 3. Bryan Gatland (filho do técnico Warren Gatland, de Gales) deu esperanças aos Blues com try aos 61′, mas não houve a virada.



Em Brisbane, Reds e Brumbies fizeram clássico australiano, que não correspondeu, em um jogo ruim. Somente os Brumbies fizeram tries, e foram 2, sem conversões, de Powell e Naisarani. Os Reds, no entanto, puniram a indisciplina do rival e venceram por 18 x 10 graças a 6 penais.



Por fim, na África do Sul, Sharks e Waratahs protagonizaram o primeiro empate da temporada, um 24 x 24 de final emocionante, com Robert Du Preez fazendo try para por os sul-africanos na frente, em linda jogada de Louw, mas Mitch Short deu a resposta na mesma moeda para os australianos aos 76′ em contra-ataque. No fim, um drop goal errado para cada lado e empate decretado.



No próximo fim de semana, tem clássico neozelandesa entre Hurricanes e Crusaders. E tem jogo bom na Argentina, com os Jaguares tentando reação recebendo os Waratahs.

Super Rugby

Blues 21 x 27 Chiefs

Reds 18 x 10 Brumbies

Sunwolves 17 x 37 Rebels

Crusaders 45 x 28 Stormers

Sharks 24 x 24 Waratahs

Bulls 35 x 49 Lions

Jaguares 09 x 34 Hurricanes

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 3 14 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 2 10 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 2 10 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 2 6 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 2 6 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 3 5 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 1 4 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 2 4 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 2 4 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 2 4 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 2 4 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 2 3 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 2 2 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 2 1 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;