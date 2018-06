O Super Rugby já conhece suas datas para a próxima temporada. A edição 2019 da competição que reúne 15 times de Nova Zelândia, Austrália, Japão, África do Sul e Argentina manterá a fórmula de disputa de 2018, com as equipes divididas em 3 grupos com 5 times cada. Cada equipe enfrentará 2 vezes cada time de seu grupo e mais 4 times de cada um dos demais grupos, totalizando 16 rodadas.

A data de início do Super Rugby 2019 será o dia 15 de fevereiro e sua grande final será no dia 6 de julho. Diferente de 2018, a competição de 2019 não será interrompida para os amistosos de meio de ano, pois não haverá amistosos em junho do ano que vem por conta da Copa do Mundo.

Em julho e agosto, após o término do Super Rugby, será disputado o Rugby Championship, ao passo que a Copa do Mundo será nos meses de setembro e outubro.

Clique aqui para conferir a tabela de jogos de 2019

Grupo Neozelandês: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders

Grupo Australiano/Japão: Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Sunwolves

Grupo Sul-Africano/Argentino: Bulls, Lions, Sharks, Stormers e Jaguares