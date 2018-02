ARTIGO COM VÍDEO – Um giro de notícias internacionais!

Sharks vencem Racing

No Super Rugby terá seu início logo após o Carnaval e as equipes já estão em aquecimento para a competição. Nesse último sábado, os sul-africanos do Sharks fizeram um amistoso contra os franceses do Racing, aproveitando a pausa do Top 14 francês no fim de semana passada, por conta do Six Nations.

O jogo foi em Hong Kong, com os dois clubes buscando atingir novos mercados – e dando um gostinho de Mundial de Clubes a seus fãs. Os franceses, sem seus atletas de seleção, caíram por 31 x 14.



Brisbane Tens chegando

Nesse fim de semana de Carnaval, Brisbane, na Austrália, receberá o torneio mais forte de ten-a-side do mundo. O Brisbane Global Tens reunirá nada menos que 9 equipes do Super Rugby, mais precisamente todos os neozelandeses e australianos da competição, que farão seus últimos preparativos para o Super Rugby. A eles se juntarão os japoneses do Panasonic Wild Knights, os franceses do Pau e uma seleção de Fiji. O torneio ainda contará com um torneio feminino os 4 times australianos do Super Rugby entrando em campo com suas equipes da categoria. Os jogos serão entre essa sexta, dia 9, e o domingo, dia 11.

Grupo A: Blues (NZ), Rebels (AUS), Reds (AUS) e Wild Knights (JAP)

Grupo B: Chiefs (NZ), Highlanders (NZ), Waratahs (AUS) e Pau (FRA)

Grupo C: Crusaders (NZ), Hurricanes (NZ), Brumbies (AUS) e Fiji

Feminino: Reds, Waratahs, Brumbies e Rebels

Indo-Pacific Rugby Championship não dependerá de apoio oficial

No ano passado, o Western Force, da Austrália, foi excluído do Super Rugby e seu principal apoiador, o bilionário Andrew Forrest, anunciou a criação de uma liga transnacional para o Force disputar, enfrentando equipes asiáticas: o Indo-Pacific Rugby Championship (IPRC). A competição está marcada para começar em 2019, mas a União Australiana de Rugby (ARU) ainda não deu sua aprovação à competição nem deixou claro se os jogadores que atuarem na liga poderão defender os Wallabies.

Sobre as dúvidas, Forrest deixou claro hoje que a liga sairá do papel com ou sem a aprovação da ARU.

Peter de Villiers será o treinador do Zimbábue

Lembra dele? Ex treinador dos Springboks, de 2008 a 2011, o sul-africano Peter De Villiers foi anunciado como o novo treinador da seleção do Zimbábue, que disputará as Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2019 neste ano, em julho. Missão de De Villiers: derrotar Namíbia e Quênia.

O Zimbábue jogou a Copa do Mundo em 1987 e 1991 e desde então está de fora do torneio.

Wasps multado por quebrar teto salarial

Na Inglaterra, a notícia do dia foi a multa de £20,264 imposta pela liga, a Premiership, contra os Wasps. O motivo é que o clube quebrou o teto salarial na temporada passada, tendo gasto com salários £40,528 a mais que o permitido.

