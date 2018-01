ARTIGO COM VÍDEOS – Série Mundial de Sevens masculina e feminina a todo vapor na Austrália com o Sydney Sevens! Confira os placares do primeiro dia de jogos do torneio.

Quer saber mais sobre o torneio? Clique aqui.

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo site do World Rugby e Facebook do circuito.

O primeiro dia de jogos foi de fase de grupos feminina, com a definição dos confrontos do mata-mata, e da primeira rodada do torneio masculino. Entre as mulheres, a surpresa foi a derrota e eliminação da Inglaterra diante do Japão, mas as demais favoritas prevaleceram. Entre os homens, deu a lógica nos primeiros embates, mas os escoceses roubaram a cena com um 52 x 05 sobre o Canadá.

- Continua depois da publicidade -

O segundo dia para o feminino foi de quartas de final e semifinais, que não reservaram surpresas. Austrália e Nova Zelândia marcharam sem sustos até a grande final.

Já no masculino, foram definidos os classificados às quartas de final, com destaque para a grande vitória de Fiji sobre a Nova Zelândia. Nota ainda para o desempenho forte da Argentina, para a Papua Nova Guiné conseguindo vencer um time fixo (a Espanha) e para a má campanha do Canadá.

Sydney Sevens – 3ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 2ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Feminino

Quinta-feira, dia 25 de janeiro / Sexta-feira, dia 26 de janeiro

Rússia 19 x 07 Irlanda

Canadá 24 x 12 Fiji

Estados Unidos 24 x 28 Inglaterra

Nova Zelândia 48 x 07 Japão

França 50 x 00 Papua Nova Guiné

Austrália 29 x 00 Espanha

Rússia 19 x 12 Fiji

Canadá 24 x 12 Irlanda

Estados Unidos 38 x 00 Japão

Nova Zelândia 33 x 12 Inglaterra

França 22 x 00 Espanha

Austrália 50 x 00 Papua Nova Guiné

Rússia 05 x 19 Canadá

Irlanda 17 x 14 Fiji

Estados Unidos 00 x 31 Nova Zelândia

Inglaterra 10 x 17 Japão

Espanha 29 x 00 Papua Nova Guiné

Austrália 43 x 00 França



Grupo A: 1 Austrália, 2 França, 3 Espanha, 4 Papua Nova Guiné

Grupo B: 1 Nova Zelândia, 2 Estados Unidos, 3 Inglaterra, 4 Japão

Grupo C: 1 Canadá, 2 Rússia, 3 Irlanda, 4 Fiji

Sexta-feira, dia 26 de janeiro / Sábado, dia 27 de janeiro

*Das 20h00 às 01h20, hora de Brasília

Challenge Trophy – Semifinais (9º a 12º lugares)

Inglaterra 52 x 00 Papua Nova Guiné

Japão 10 x 19 Fiji

Quartas de final

Austrália 29 x 00 Espanha

Estados Unidos 14 x 19 Rússia

Nova Zelândia 36 x 00 Irlanda

Canadá 28 x 12 França

Challenge Trophy – Finais

Papua Nova Guiné 05 x 41 Japão – Decisão de 11º lugar

Inglaterra 29 x 10 Fiji – Final

Semifinais

Espanha 24 x 19 Estados Unidos – Semifinal pelo 5º lugar

Irlanda 07 x 17 França – Semifinal pelo 5º lugar

Austrália 31 x 00 Rússia – Semifinal

Nova Zelândia 26 x 00 Canadá – Semifinal



Domingo, dia 28 de janeiro

*Das 00h26 à 01h00, hora de Brasília

Estados Unidos x Irlanda – Decisão de 7º lugar

Espanha x França – Decisão de 5º lugar

Rússia x Canadá – Decisão de 3º lugar

Austrália x Nova Zelândia – FINAL

Masculino

Sexta-feira, dia 26 de janeiro

Inglaterra 22 x 10 Espanha

África do Sul 50 x 00 Papua Nova Guiné

França 31 x 12 Gales

Argentina 07 x 05 Quênia

Fiji 31 x 05 Samoa

Nova Zelândia 61 x 00 Rússia

Estados Unidos 19 x 26 Austrália

Canadá 05 x 52 Escócia



Sábado, dia 27 de janeiro

*Da 01h40 às 08h00, hora de Brasília

Inglaterra 35 x 05 Papua Nova Guiné

África do Sul 38 x 00 Espanha

França 14 x 17 Quênia

Argentina 28 x 21 Gales

Fiji 24 x 00 Rússia

Nova Zelândia 31 x 00 Samoa

Estados Unidos 26 x 12 Escócia

Canadá 05 x 27 Austrália

Espanha 17 x 21 Papua Nova Guiné

África do Sul 33 x 12 Inglaterra

Gales 12 x 26 Quênia

Argentina 19 x 12 França

Samoa 26 x 12 Rússia

Nova Zelândia 17 x 19 Fiji

Austrália 24 x 21 Escócia

Canadá 19 x 40 Estados Unidos





Grupo A: 1 Fiji, 2 Nova Zelândia, 3 Samoa, 4 Rússia

Grupo B: 1 Argentina, 2 Quênia, 3 França, 4 Gales

Grupo C: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Papua Nova Guiné, 4 Espanha

Grupo D: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Escócia, 4 Canadá

Sábado, dia 27 de janeiro / Domingo, dia 28 de janeiro

*Das 21h00 à 08h10, hora de Brasília

Quartas de final – Challenge Trophy



Samoa x Canadá

Papua Nova Guiné x Gales

Escócia x Rússia

França x Espanha

Quartas de final

Fiji x Estados Unidos

África do Sul x Quênia

Austrália x Nova Zelândia

Argentina x Inglaterra

+ Semifinais

+ Finais