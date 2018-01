O sevens mundial voltou! Entre sexta e domingo, Sydney, na Austrália, receberá os melhores e as melhores do mundo com o retorno da Série Mundial de Sevens (HSBC Sevens World Series). Será a 2ª etapa do circuito feminino e a 3ª etapa do circuito masculino sendo jogados juntos, no Allianz Stadium, aproveitando o feriado do dia 26 (sexta) na Austrália.

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo site do World Rugby e Facebook do circuito. A tabela de jogos foi assim dividida:

Sexta (26): 1ª, 2ª e 3ª rodadas do feminino + 1ª rodada do masculino;

Sábado (27): Quartas de final, Semifinais e Challenge Trophy (9º a 12º lugares) do feminino + 2ª e 3ª rodadas do masculino;

Domingo (28): Finais (Final, 3º, 5º e 7º lugares) do feminino + Quartas de final, Semifinais e Finais do masculino;

ATENÇÃO: Com o fuso horário, os jogos de sexta na Austrália começam já na quinta a noite no Brasil. Já os jogos de sábado começam na sexta-feira brasileira e os jogos de domingo no sábado daqui;

O torneio feminino tem 12 seleções, divididas em 3 grupos com 4 times cada. Avançarão às quartas de final os 2 primeiros de cada grupo + 2 melhores 3ºs colocados;

O torneio masculino tem 16 seleções, divididas em 4 grupos de 4 times cada, com 2 times de cada grupo seguindo nas quartas de final;

O que esperar?

Sydney Sevens – 3ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / 2ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Feminino

Grupo A: Austrália, França, Espanha e Papua Nova Guiné

Grupo B: Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra e Japão

Grupo C: Rússia, Canadá, Irlanda e Fiji

Quinta-feira, dia 25 de janeiro / Sexta-feira, dia 26 de janeiro

*Das 21h00 às 04h40, hora de Brasília

Rússia x Irlanda

Canadá x Fiji

Estados Unidos x Inglaterra

Nova Zelândia x Japão

França x Papua Nova Guiné

Austrália x Espanha

Rússia x Fiji

Canadá x Irlanda

Estados Unidos x Japão

Nova Zelândia x Inglaterra

França x Espanha

Austrália x Papua Nova Guiné

Rússia x Canadá

Irlanda x Fiji

Estados Unidos x Nova Zelândia

Inglaterra x Japão

Espanha x Papua Nova Guiné

Austrália x França

Sexta-feira, dia 26 de janeiro / Sábado, dia 27 de janeiro

*Das 20h00 às 01h20, hora de Brasília

Challenge Trophy

Quartas de final

Semifinais

Domingo, dia 28 de janeiro

*Das 00h26 à 01h00, hora de Brasília

Decisões de 7º, 5º e 3º lugares

FINAL

Masculino

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Samoa e Rússia

Grupo B: Argentina, França, Gales e Quênia

Grupo C: África do Sul, Inglaterra, Espanha e Papua Nova Guiné

Grupo D: Canadá, Estados Unidos, Austrália e Escócia

Sexta-feira, dia 26 de janeiro

*Das 05h00 às 08h00, hora de Brasília

Inglaterra x Espanha

África do Sul x Papua Nova Guiné

França x Gales

Argentina x Quênia

Fiji x Samoa

Nova Zelândia x Rússia

Estados Unidos x Austrália

Canadá x Escócia

Sábado, dia 27 de janeiro

*Da 01h40 às 08h00, hora de Brasília

Inglaterra x Papua Nova Guiné

África do Sul x Espanha

França x Quênia

Argentina x Gales

Fiji x Rússia

Nova Zelândia x Samoa

Estados Unidos x Escócia

Canadá x Austrália

Espanha x Papua Nova Guiné

África do Sul x Inglaterra

Gales x Quênia

Argentina x França

Samoa x Rússia

Nova Zelândia x Fiji

Austrália x Escócia

Canadá x Estados Unidos

Sábado, dia 27 de janeiro / Domingo, dia 28 de janeiro

*Das 21h00 à 08h10, hora de Brasília

Quartas de final

Semifinais

Finais

Classificação atual

Feminino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 20 20 Estados Unidos 18 18 Rússia 16 16 Canadá 14 14 Nova Zelândia 12 12 França 10 10 Espanha 8 8 Inglaterra 6 6 Irlanda 4 4 Fiji 2 2 Japão 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.





Masculino

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 41 19 22 África do Sul 41 22 19 Fiji 28 15 13 Inglaterra 27 17 10 Argentina 24 5 19 Austrália 21 13 8 Canadá 20 5 15 França 18 8 10 Samoa 17 12 5 Espanha 14 7 7 Quênia 13 10 3 Estados Unidos 13 1 12 Escócia 11 10 1 Gales 8 3 5 Rússia 2 1 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.