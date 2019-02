ARTIGOS COM VIDEO – Duelo de titãs na disputa do Mundial de Clubes de Rugby League (o rugby de 13 jogadores). Neste domingo, na Inglaterra, o Wigan Warriors, atual campeão da Super League e maior campeão do Mundial (com 4 taças), recebeu os australianos do Sydney Roosters, campeões da NRL, que buscavam justamente a 4a conquista mundial.

E os australianos mantiveram a hegemonia dos clubes da NRL na disputa, vencendo por 20 x 08, em jogo que em momento algum os ingleses ameaçaram no marcador. E quem roubou a cena foi o experiente Brett Morris, de 32 anos, que correu para incríveis 3 tries só no primeiro tempo para o Sydney Roosters. Hat-trick em decisão de Mundial: coisa para craque. Tom Davies, no primeiro tempo, e Liam Marshall, na segunda etapa, marcaram os tries do Warriors, mas foi Daniel Tupou que deu números finais ao duelo aos 77′ com o quarto try dos Roosters, selando o 20 x 08. E destaque ainda para o heroico Cooper Cronk que, aos 35′, ajudou a conduzir seu título à vitória mesmo tendo o ombro deslocado ao longo do jogo.

Com o título, o clube de Sydney se igualou ao Wigan como o maior campeão do Mundial de Clubes. Tetra: 1976, 2003, 2014 e agora 2019. A conquista veio na pré temporada, com a NRL marcada para começar apenas no dia 14 de março, o que reforça ainda mais a superioridade australiana no momento.



08 20

Wigan Warriors 08 x 20 Sydney Roosters, em Wigan

Lista de campeões mundiais

4 títulos – Sydney Roosters (Austrália) e Wigan Warriors (Inglaterra);

3 títulos – Melbourne Storm (Austrália), Leeds Rhinos (Inglaterra) e Bradford Bulls (Inglaterra);

2 títulos – Brisbane Broncos (Austrália) e St. Helens Saints (Inglaterra);

1 título – Manly Sea Eagles (Austrália), North Queensland Cowboys (Austrália), South Sydney Rabbitohs (Austrália), St. George Illawarra Dragons (Austrália) e Widnes Vikings (Inglaterra);

Super League teve dois partidas

Enquanto Wigan decidia o Mundial de Clubes, duas partidas rolavam pela Super League inglesa, envolvendo as equipes que terminaram abaixo do 8º lugar na Super League passada. Isso porque tais clubes terão que jogar em uma fase anteriores aos demais na Challenge Cup (a Copa da Inglaterra) e, por isso, precisaram antecipar jogos de uma rodada.

O destaque foi o Leeds Rhinos, que tirou o pé da lama vencendo sua primeira na temporada: 46 x 14 fora de casa sobre o líder Salford Red Devils.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull KR 22 x 12 London

Salford 14 x 46 Leeds