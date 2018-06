O fim de semana será de rodada cheia de amistosos internacionais com grandes seleções em campo e na tela dos canais ESPN. Serão 3 jogos sendo exibidos ao vivo, começando na madrugada de sexta para sábado com o clássico entre Nova Zelândia e França. Depois, você almoça com outro superclássico mundial entre África do Sul e Inglaterra, enquanto de tarde a atração será a Argentina recebendo Gales.

Já o site e as redes sociais do World Rugby trazem uma programação recheada de quinta a domingo, começando na quinta com a 3ª e decisiva rodada da fase de grupos do Mundial M20, seguida de sexta e domingo com a etapa final para homens e mulheres da Série Mundial de Sevens, em Paris, decidindo o título da temporada 2017-18 para os dois circuitos. Não vai perder nada, né?

*Horários de Brasília

Quinta-feira, dia 07 de junho

13h30 – Campeonato Mundial M20 – Gales x Japão – World Rugby TV AO VIVO

13h30 – Campeonato Mundial M20 – Itália x Argentina – World Rugby TV AO VIVO

13h30 – Campeonato Mundial M20 – Irlanda x Geórgia – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – Nova Zelândia x Austrália – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – Inglaterra x Escócia – World Rugby TV AO VIVO

16h00 – Campeonato Mundial M20 – África do Sul x França – World Rugby TV AO VIVO

Sexta-feira, dia 08 de junho

09h00 às 16h40 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa de Paris – World Rugby TV AO VIVO

22h00 – Amistosos – Tonga x Geórgia – World Rugby TV AO VIVO

Sábado, dia 09 de junho

00h30 – Amistosos – Fiji x Samoa – World Rugby TV AO VIVO

04h00 às 16h40 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa de Paris – World Rugby TV AO VIVO

04h35 – Amistoso – Nova Zelândia x França – ESPN+ AO VIVO

12h00 – Amistoso – África do Sul x Inglaterra – ESPN AO VIVO

16h30 – Amistoso – Argentina x Gales – ESPN AO VIVO

18h30 – Amistoso – África do Sul x Inglaterra – ESPN Extra – VT

Domingo, dia 10 de junho

03h45 às 14h15 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa de Paris – World Rugby TV AO VIVO

12h30 – Copa das Nações – Italia Emergenti x Fiji Warriors – World Rugby TV AO VIVO

15h00 – Copa das Nações – Uruguai x Argentina XV – World Rugby TV AO VIVO

15h00 – Amistoso – Argentina x Gales – ESPN Extra – VT

19h00 – Amistoso – África do Sul x Inglaterra – ESPN Extra – VT

Segunda-feira, dia 11 de junho

22h00 – Amistoso – Nova Zelândia x França – ESPN+ – VT