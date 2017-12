O Ranking Mundial não estava fechado com o fim dos amistosos internacionais. Nesse último domingo, Marrocos e Tunísia entraram em campo em solo marroquino pela abertura do Magreb Tri-Nations, o Três Nações do Norte da África, e a vitória foi dos donos da casa por duros 17 x 16. Com o resultado, o Marrocos saltou 5 posições no Ranking, pulando para o 38º lugar.

Os dois países ainda jogarão contra a vizinha Argélia, mas os duelos não valerão pelo Ranking Mundial, pois os argelinos ainda não são membros plenos do World Rugby.

Marrocos 17 x 16 Tunísia, em Oujda

Hong Kong classificado para o Troféu Mundial M20

O segundo classificado para o Troféu Mundial M20 (a segunda divisão mundial) de 2018 foi conhecido. É Hong Kong, que se sagrou campeão do Asiático M19 vencendo o Sri Lanka em melhor de duas partidas. O primeiro jogo, semana passada, em Colombo, no Sri Lanka, a vitória havia sido de Hong Kong (37 x 08), que confirmou sua classificação com novo triunfo nesse sábado, em casa, por 40 x 07.

Hong Kong se somou a Fiji e Samoa como as seleções já assegurados no torneio que, no entanto, ainda não teve sua sede e datas confirmadas.