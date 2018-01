O Rugby Championship, a competição anual que envolve Nova Zelândia (All Blacks), Austrália (Wallabies), África do Sul (Springboks) e Argentina (Pumas), já tem sua tabela para a edição de 2018, que será jogada entre agosto e outubro.

Sul-africanos, australianos e neozelandeses já revelaram as sedes de suas partidas, restando apenas a confirmação da Argentina sobre os palcos dos jogos em casa dos Pumas. O formato segue o mesmo, com as duas primeiras rodadas sendo os clássicos regionais. A terceira e quarta rodadas terão Springboks e Pumas viajando à Oceania, enquanto na quinta e sexta rodadas será a vez de All Blacks e Wallabies cruzarem o mundo.

1ª rodada – dia 18 de agosto

Wallabies x All Blacks, em Sydney

Springboks x Pumas, em Durban

2ª rodada – dia 25 de agosto

All Blacks x Wallabies, em Auckland

Pumas x Srpingboks, em local a definir

3ª rodada – dia 08 de setembro

All Blacks x Pumas, em Nelson

Wallabies x Springboks, em Brisbane

4ª rodada – dia 15 de setembro



All Blacks x Springboks, em Wellington

Wallabies x Pumas, em Gold Coast

5ª rodada – dia 29 de setembro

Springboks x Wallabies, em Port Elizabeth

Pumas x All Blacks, em local a definir

6ª rodada – dia 06 de outubro



Springboks x All Blacks, em Pretória

Pumas x Wallabies, em local a definir

Foto: All Blacks x Wallabies – 2017 – AllBlacks.com