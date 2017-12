A Copa do Mundo de Sevens de 2018 está perto de saber todos os seus classificados. Nesse fim de semana, a Oceania conheceu seu último representante masculino, com as disputas em Port Villa, capital de Vanuatu, dos Pacific Mini Games, um evento multiesportivo que acontece a cada quatro anos na região. Tonga fez sua parte e carimbou sua vaga ao conquista a medalha de bronze na competição com um triunfo apertado sobre as Ilhas Salomão. O título ficou com a seleção B de Samoa que derrotou o time B de Fiji na final.

Com isto, resta somente conhecer os dois classificados masculinos da América do Sul, a serem definidos em janeiro.

Grupo A: 1 Fiji “B”, 2 Ilhas Salomão, 3 Nova Caledônia, 4 Niue, 5 Tuvalu;

Grupo B: 1 Samoa “B”, 2 Tonga, 3 Nauru, 4 Vanuatu, 5 Wallis e Futuna;

Semifinais

Samoa “B” 33 x 00 Ilhas Salomão

Fiji “B” 41 x 07 Tonga

Decisão do Bronze

Tonga 24 x 19 Ilhas Salomão

Decisão do Ouro

Samoa “B” 14 x 07 Fiji “B”

Amistoso e debut na África

Em Freetown, capital da Serra Leoa, a seleção da casa recebeu a vizinha Guiné para um inédito amistoso de rugby XV, que marcou o debut das duas seleções em jogos internacionais na era moderna do rugby.

Serra Leoa 06 x 26 Guiné, em Freetown