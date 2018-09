Na Itália, houve a estreia o Top 12, o novo nome do campeonato italiano da primeira divisão. Mudaram-se os times: de 10 para 12, mas não mudou-se o formato de disputa. a Dpois a temporada regular, as quatro melhores se enfrentam no mata-mata. As últimas duas serão rebaixadas.

Os campeões, do Petrarca, enfrentaram no “Derby di Patavino”, o novato Valsugana. O jogo foi dominado pelos atuais campeões italianos, vencendo o Valsugana por 45 x 09. Os Petrarchini despontaram no primeiro tempo que terminou em 33 x 09, graças a um duplo try de Nostran e os tries de Conforti, Cortellazzo e Ragusi, além das conversões de Menniti-Ippolito. Para o Valsugana, no entanto, apenas três penais convertidos por Luca Roden – autor dos primeiros pontos do clube na primeira divisão. No segundo tempo, um penal-try para o Petrarca encerrou o placar em 45 x 09.

O Calvisano também se saiu melhor sobre o segundo estreante, Verona. No estádio S.Michele, os Veronesi resistiram bem aos avanços dos atuais vice-campeões da Itália, concluindo o placar no intervalo em 11 x 03. De volta a campo, não teve jeito, o jogo foi do Verona, marcando quatro tries e fechando o placar 37 x 03.

Os Bersaglieri de Rovigo dominaram toda a disputa no Estádio Battaglini, confirmando o controle do jogo já na primeira part do jogo, graças aos tries de Ferro, Rossi e Odiete, 17 x 03. Na segunda metade, o abertura Odiete domina e anota seus três tries. Para o Lazio, a única chance foi anotada pelo try de Giancarlini. Pontuação final: 41 x 08, a favor dos Venetos.

Em outros desafios, vitórias bastante claras para Fiamme Oro e Viadana. Para o Fiamme, a a primeira vitória em casa na temporada, ultrapassando o Mogliano com 45 x 17. O Viadana se impôs sobre San Donà por 45 x 07.

No desafio mais equilibrado do turno, no entanto, o Reggio Emilia derrotou o Medici de virada por 25 x 22.

Os jogos completos você assiste no YouTube da Federação Italiana (clique aqui).

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Valsugana Padova 09 x 45 Petrarca Padova

Calvisano 37 x 03 Verona

I Medicei 22 x 25 Reggio Emilia

Viadana 45 x 07 San Donà

Rovigo 41 x 08 Lazio

Fiamme Oro 45 x 17 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Viadana Viadana 1 5 Calvisano Calvisano 1 5 Rovigo Rovigo 1 5 Petrarca Padova 1 5 Fiamme Oro Roma 1 5 Reggio Reggio Emilia 1 4 I Medicei Florença 1 1 Mogliano Mogliano Veneto 1 0 Valsugana Padova 1 0 Lazio Roma 1 0 Verona Verona 1 0 San Donà San Donà di Piave 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento

Texto por: Giorgio Vuerich