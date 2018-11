O jogo mais importante da rodada do Campeonato Italiano nesse fim de semana foi em Calvisano onde se enfrentavam os Calvisano e Rovigo, os finalistas de todas as edições do campeonato de 2014 ao 201.

A vitória foi dos “Bersaglieri” de Rovigo. Jogo muito equilibrado até o 15’ quando o fullback dos lombardo recebe um cartão vermelho para um “Spear Tackle”. Apesar disso, Calvisano não desanima e fecha o primeiro temo na frente 15×10. Na segunda etapa aproveita o jogador demais e marca três tries. No final os lombardos marcam o try que vale o bônus defensivo 20×27



A liderança do Top 12 é do Petrarca, ainda invicto, ganhando em casa do Mogliano, que retornou na sua melhor forma, 27×21 para os campeões da Itália. Já o vice é o Valorugby Emilia. Os “Reggiani” vencerem a Lazio por 54×10, marcando oito tries em um jogo nunca questionado (a primeira metade terminou mesmo em 40×3).

Os Policiais do Fiamme Oro também estão na parte de cima e fizeram ainda melhor, vencendo por 68×14 contra o Verona com dez tries no referto, dos quais sete apenas no primeiro tempo que terminou com um placar de 49×00.

A rodada ainda teve a primeira vitória no Top 12 do Valsugana, que no “Estádio del Plebiscito” venceu o tradicional Viadana, 20×14. Já San Donà regressou às vitórias e o fez em Florença contra os I Medicei, com um try no final. Os vênetos conquistaram o “Ruffino Stadium” por 20×24 e conquistou quatro pontos preciosos na luta contra o rebaixamento, quebrando a Lazio na nona posição.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Valorugby Reggio Emilia 54 x 10 Lazio

Fiamme Oro 68 x 14 Verona

Mogliano 21 x 27 Petrarca

I Medicei 20 x 24 San Donà

Valsugana 20 x 14 Viadana

Calvisano 20 x 27 Rovigo

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 8 34 Valorugby Emilia Reggio Emilia 8 30 Fiamme Oro Roma 8 28 Mogliano Mogliano Veneto 8 25 Calvisano Calvisano 8 24 Rovigo Rovigo 8 24 Viadana Viadana 8 20 I Medicei Florença 8 16 San Donà San Donà di Piave 8 14 Lazio Roma 8 10 Valsugana Padova 8 7 Verona Verona 8 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento