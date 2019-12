ARTIGO COM VIDEOS- As estrelas estão de volta, com o fim da Copa do mundo o Top 14 inicia uma nova fase, no que é uma das edições mais disputadas de todos os tempos. No topo da tabela o Lyon (1º) vacilou, batido fora de casa pelo Montpellier (3º), mas manteve a liderança, melhor para o Bordeaux (2º) que bateu em Paris o Racing (11º) e agora está a um ponto do líder. No resto da tabela o mais absoluto equilíbrio, com apenas três pontos separando o 3º do 10º colocado, enquanto apenas oito pontos separam o 3º da zona de rebaixamento.

O Lyon viajou sabendo da vitória do vice-líder Bordeaux, buscando surpreender o Montpellier. Sob uma forte chuva os visitantes não conseguiriam superar o rugby pragmático dos donos da casa que venceram por 33 a 8. O impacto do resultado é limitado para os visitantes que se mantém na liderança e distante do 3º colocado, para o Montpellier é uma grande vitória, que mantém o time na parte de cima da tabela.

O Bordeaux abriu a rodada diante do Racing em Paris, a partida mais aguardada do rodada e não decepcionou os torcedores com o time da terra dos vinhos levando a melhor por 34 a 30. No embate entre duas agremiações tradicionais quem roubou a cena foram os fijianos do lado dos parisienses Virimi Vakatawa, que joga pela França, e dos visitantes Semi Radradra anotaram dois tries cada, em um show de potência e habilidade. Com resultado o Bordeaux fica a um ponto do líder Lyon e se distância do pelotão intermediário, se colocando cada vez mais como um favorito ao título. Em um campeonato tão equilibrado os pontos em casa são fundamentais e o Racing perde uma chance importante de encostas nos líderes.

- Continua depois da publicidade -

O Stade Français (14º) viajou para enfrentar o Brive (8º) no duelo dos desesperados, os parisienses precisavam vencer para sonhar em sair da zona de rebaixamento enquanto os donos da casa precisavam dos pontos para não entrar. No final o Brive levou a melhor vencendo por 26 a 21, o placar foi construído na primeira etapa com os donos da casa dominando o jogo, indo para o vestiário com uma vantagem de 12 pontos, na segunda etapa os visitantes voltaram mais concentrados, mas não conseguiriam passar pela boa defesa do time preto e branco. O resultado é desastroso para o time da cidade luz, que mesmo com o ponto bônus defensivo, termina a rodada na ultima posição com uma distância de oito pontos para o 12º colocado.

O Clermont (5º) recebeu a frágil equipe do Agen (13º), no que tinha tudo para ser uma vitória tranquila. O placar de 30 a 13 para os amarelos não representa o que foi o jogo com o primeiro tempo terminando empatado em 13 a 13, apenas na segunda etapa os donos da casa conseguiriam dominar o jogo. Com o resultado o Clermont assume a quarta posições enquanto o Agen entra na zona de rebaixamento.

Debaixo de muita chuva o Toulon (6º) conseguiu bater fora de casa a Section Paloise (9º) por 19 a 9 em um jogo muito amarrado. O resultado é importante para o Toulon, que, com o fim da copa do mundo começa a colocar em campo suas estrelas. Sendo que o time ainda espera a estreia do segunda linha campeão do mundo Eben Etzebeth

O La Rochelle (7º) entrou em campo, depois de duas derrotas decepcionantes pela Champions Cup, precisando recuperar a competição, e mais uma vez não decepcionou sua torcida batendo o Castres (12º) por 22 a 13. O Destaque do jogo fica por conta do abertura dos donos da casa Jules Plisson, o jovem surgiu a alguns anos no Stade Français como uma grande promessa mas acabou não decolando, agora faz sua estreia, saindo do banco, e pode se tornar uma peça importante, principalmente para substituir o veterano Brock James.

Bater o Toulouse (4º) fora de casa é sempre uma missão difícil, sendo praticamente impossível com dois jogadores a menos. O Bayonne (10º) viajou buscando surpreender, mas dois cartões vermelhos por tackles ilegais ( aos 33’ do primeiro e aos 24’ do segundo), acabaram com qualquer chance dos bascos, batidos por 45 a 10. Os occitanos por outro lado terminam com o ponto bônus e se mantem na busca dos líderes.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Racing 30 x 34 Bordeaux

La Rochelle 22 x 13 Castres

Clermont 30 x 13 Agen

Pau 9 x 19 Toulon

Montpellier 33 x 8 Lyon

Brive 26 x 21 Stade Français

Toulouse 45 x 10 Bayonne

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 10 35 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 34 Montpellier Montpellier 10 24 Toulouse Toulouse 10 24 Clermont Clermont-Ferrand 10 24 Toulon Toulon 10 24 La Rochelle La Rochelle 10 22 Brive Brive-la-Gaillarde 10 22 Pau Pau 10 21 Bayonne Bayonne 10 21 Racing Paris 10 19 Castres Castres 10 18 Agen Agen 10 16 Stade Français Paris 10 10

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto