Faltam agora duas rodadas para o final da primeira fase do Top 14 e as coisas começam a se definir. O Clermont (2º) bateu em casa o praticamente rebaixado Perpigan (14º) garantindo a classificação direto para as semis, se juntando ao Toulouse (1º) que atropelou em casa a Section Paloise (11º). Enquanto cinco equipes, separadas por 6 pontos disputam as ultimas 3 vagas.

O Toulouse segue absoluto no Top 14, batendo em casa a Section Paloise por 83 a 6 anotando incríveis 13 tries, recorde da temporada no Top 14, com 12 jogadores colocando a bola no chão mostrando o jogo coletivo da equipe. O resultado consolida os Occitanos como favoritos absolutos ao título e praticamente garante o time na liderança da competição.

O Clermont tinha a missão mais fácil da rodada recebendo em casa o Perpignan, que segue fazendo uma das piores campanhas da história da primeira divisão francesa. E mesmo com a forte chuva que caia no estádio os amarelos conseguiram uma vitória bonificada por 35 a 11, com destaque para o hat-trick do oitavo Peceli Yato. A vitória garante o Clermont direto anos semi-finais, junto com Toulouse.

A capital parisiense presenciou seu ultimo derby da temporada regular e quem levou a melhor foi o Stade Français (8º), que jogando na casa do Racing (6º) venceu a partida por 27 a 23, devolvendo a derrota sofrida na fase de ida da competição. A partida como todo derby francês foi elétrica, e disputada até o ultimo minuto, com destaque para o veterano abertura sul-africano Morne Steyn que anotou um drop-goal fundamental faltando dez minutos para o final, mostrando que nesse quesito ainda é um dos melhores do mundo. O resultado mantém a equipe de rosa na briga por uma lugar nas finais, buscando roubar justamente a vaga do Racing.

O Lyon (3º) continua a mostrar que é uma das forças ascendentes do rugby francês batendo em casa o Bordeaux (9º) por 34 a 10, placar que poderia ter sido bem maior já que a equipe teve três tries anulados durante a partida O resultado praticamente classifica os donos da casa, enquanto deixa o Bordeaux em situação muito difícil, a equipe da terra dos vinhos, apesar do investimento e da torcida fanática continua a ser inconstante, principalmente no final da temporada e vai ter de esperar mais um ano pela tão sonhada vaga nas finais.

O La Rochelle (4º) precisava de uma atuação contundente em casa diante do Toulon (10º) para respirar no campeonato e se manter no topo da tabela, e, apesar das dificuldades conseguiu uma boa vitória por 30 a 21, encaminhando bem a classificação, os atlânticos começaram mal a partida, apenas se recuperando com a entrada do scrum-half e ex-All Black Tawera Kerr-Barlow que anotou dois tries e mudou o ritmo do jogo.

O Montpellier (7º) segue em busca de um milagre, praticamente fora das finais a algumas rodadas continua a surpreender e ainda sonha com um retorno triunfal. Jogando fora de casa, sob uma chuva torrencial, bateu o Castres (5º) por 12 a 9, em um jogo confuso e de muitos scrums, anotando dois tries contra nenhum dos adversários. O resultado mantém os donos da casa ameaçados, enquanto garante o Montpellier, com duas rodadas para serem jogadas, na disputa até o final.

No duelo dos desesperados o Agen levou a melhor, batendo nos Alpes o Grenoble por 29 a 11, uma vitória contundente que salva a equipe e deixa a disputa do 13º lugar, que joga repescagem contra o vice da segunda divisão e, não ser por um milagre deve ficar com os alpinos.

Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Toulouse 83 x 6 Pau

Castres 9 x 12 Montpellier

Grenoble 11 x 29 Agen

Clermont 35 x 13 Perpigan

La Rochelle 30 x 21 Toulon

Lyon 34 x 10 Bordeaux

Racing 23 x 27 Stade Français

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 89 Clermont Clermont-Ferrand 24 82 Lyon Lyon 24 70 La Rochelle La Rochelle 24 66 Castres Castres 24 65 Racing Paris 24 64 Montpellier Montpellier 24 61 Stade Français Paris 24 60 Bordeaux-Bègles Bordeaux 24 57 Toulon Toulon 24 48 Pau Pau 24 38 Agen Agen 24 38 Grenoble Grenoble 24 28 Perpignan Perpignan 24 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto