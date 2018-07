O Top 14 francês, a liga mais rica do mundo, teve confirmado seu calendário para a temporada 2018-19. A competição terá seu pontapé inicial no dia 25 de agosto, isto é, uma semana antes da Premiership inglesa, com o recém promovido e gigante catalão Perpignan recebendo os parisienses do Stade Français. Ao todo serão 6 jogos no dia 25, com Castres e Montpellier – campeão e vice de 2017-18 – fazendo jogo isolado de domingo, dia 26, em Montpellier.

Com 26 rodadas ao todo na temporada regular, o Top 14 encerrará sua fase de apuração no dia 25 de maio. A grande final está marcada para o dia 15 de junho, em Paris. Clique aqui para acessar a tabela completa de jogos.