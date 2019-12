ARTIGO COM VÍDEOS- O Top 14 completou a ultima rodada do ano do que está sendo um dos campeonatos mais disputados de todos os tempos, com apenas cinco pontos separando o 5º do 12º colocado. Na parte de cima da tabela o Bordeaux (1º) segue dominando batendo fora de casa a Section Paloise (10º) seguido de perto pelo Lyon (2º) que atropelo em casa o Bayonne (11º) as duas equipes fazem um campeonato a parte, mantendo uma boa distância do pelotão do meio.

O Bordeaux fecha o ano na liderança. O time da terra dos vinhos conquistou uma importante vitória fora de casa contra a Section Paloise por 27 a 23. Pressionados pela vitória do Lyon, os visitantes fizeram um bom jogo, contra uma equipe que é sempre muito competitiva quando joga em casa. Mesmo sem ponto bônus o Bordeaux se mantém na liderança e com uma confortável distância de 11 pontos para o terceiro colocado. Os donos da casa podem se arrepender por algumas jogadas e pela indisciplina, mas terminam com o ponto bônus defensivo, que pode fazer a diferença na luta contra o rebaixamento.

O Lyon segue no encalço do Bordeaux, atropelando em casa o Bayonne por 52 a 9. Anotando oito tries os lobos controlaram a bola durante todo o jogo não dando chance para os visitantes que si limitaram a ver os donos casa jogar. Depois de um bom início de temporada os bascos perderam o gás e tudo indica vão lutar contra o rebaixamento pelo resto da temporada.

Na Occitana Toulouse (2º) e Toulon (3º) fecharam a rodada e o ano com um empate em 13 a 13. O resultado é frustrante para os donos da casa que deixaram a vitória escapar no ultimo minuto, em um penal convertido. O jogo de alto nível técnico mostra que as equipes estão prontas, depois de prejudicadas pelo ano da copa do mundo, e devem cada vez mais se consolidar como favoritas. O jogo marcou o retorno aos gramados da estrela do Toulouse e dos blues o scrum-half Antoine Duponto, que não atuava desde a Copa do Mundo, por um problema nas costas.

Um empate com sabor de vitória para o Stade Français (14º), que longe de Paris ficou no 20 a 20 contra o Montpellier (8º), em uma partida bastante disputada com boas jogadas dos dois lados. O time da cidade luz termina o ano em alta, depois de um início de temporada desastroso a equipe continua na ultima rodada, mas não perde a dois jogos e agora está a apenas um ponto do 13º colocado. Do lado dos donos da casa o empate tem sabor de derrota, contra um adversário na teoria mais fraco o Montpellier mais uma vez perde pontos importantes, de positivo apenas o primeiro try do abertura campeão do Handré Pollard, que anotou depois de cobrar um penal rápido.

O Clermont (6º) fez a lição de casa batendo o Castres (12º) por 39 a 22, mas deixa escapar o ponto bônus mais uma vez, o que está impactando a posição do time na tabela. O jogo foi dominado desde o começo pelos donos da casa, que foram para o intervalo vencendo por 30 a 3. Na segunda etapa, porém um cartão vermelho para o segunda linha Sitaleki Timani, aos 9’, que respondeu violentamente a uma provocação do scrum-half adversário, que foi advertido com um amarelo, equilibrou o jogo.

O La Rochelle (5º) terminou o ano com o estádio lotado, mais uma vez, e não decepcionou a torcida, atropelando a fraca equipe do Agen (13º) por 40 a 8 conquistando o ponto bônus e subindo na tabela. Destaque mais uma vez para o abertura Jules Plisson, que está complemente adaptado a costa atlântico e cada vez mais o líder da equipe.

O Racing (7º) mostrou mais uma vez porque é um dos visitantes mais indigestos da Europa, batendo fora de casa o Brive (9º), sempre muito forte em seus domínios, por 44 a 22. Um festival ofensivo dos visitantes, que liderados pelo abertura Finn Russel anotaram seis tries, terminando o ano em alta.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Lyon 52 x 9 Bayonne

Brive 20 x 44 Racing

Montpellier 20 x 20 Stade Français

La Rochelle 40 x 8 Agen

Pau 23 x 27 Bordeaux

Clermont 39 x 22 Castres

Toulouse 13 x 13 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 12 42 Lyon Lyon 12 40 Toulon Toulon 12 31 Toulouse Toulouse 12 30 La Rochelle La Rochelle 12 28 Clermont Clermont-Ferrand 12 28 Racing Paris 12 28 Montpellier Montpellier 12 27 Brive Brive-la-Gaillarde 12 24 Pau Pau 12 23 Bayonne Bayonne 12 23 Castres Castres 12 23 Agen Agen 12 17 Stade Français Paris 12 16

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto