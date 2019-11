A Copa do Mundo chegou ao fim e enquanto Siya Kolisi levantava a taça no Japão às equipes do Top 14 se preparam para uma nova fase da competição. A grande pergunta é se se a volta das grandes estrelas vão acabar com o equilíbrio da competição, uma das mais disputadas da história, com apenas 5 pontos separando o 3º do 13º colocado. Em uma rodada recheada de clássicos regionais, porém, pouca coisa mudou com os líderes Lyon (1º) e Bordeaux (2º) fazendo a lição de casa, batendo respectivamente La Rochelle (9º) e Agen (13º), mantendo uma saudável distancia do pelotão do meio.

O Lyon é a grande dúvida nessa nova fase da competição, com a volta das estrelas internacionais a equipe continuará dominando a competição? Nessa rodada, porém o time manteve o ritmo, vencendo em casa o La Rochelle por 45 a 17, mantendo a liderança isolada da competição. Os atlânticos continuam com a velha sina, o time é quase invencível em casa, mas fora de seus domínios não consegue boas atuações.

Ainda em perseguição ao Lyon, o Bordeaux venceu com facilidade o clássico regional diante do Agen, por 23 a 0. Em uma partida disputado sob muita chuva o time da terra dos vinhos levou a melhor contra o irmão mais pobre, pontos importante para a equipe que, todos esperam, deve cair de rendimento com o retorno das grandes estrelas que estavam no Japão.

Bayonne (4º) e Section Paloise (3º) se enfrentaram no país basco em um clássico regional onde a chuva foi o principal destaque. O temporal que durou quase todo o jogo contribuiu para uma partida, que já seria amarrada, se tornasse ainda mais truncada, no fim os visitantes levaram a melhor, crescendo nos momentos finais e vencendo por 9 a 3, em um jogo sem tries. A partida é a segunda derrota em casa dos bascos, que perdem a terceira posição para a própria Section Paloise. Com o fim da copa do mundo as duas equipes devem cair de desempenho e os pontos perdidos nesse final de semana podem fazer falta para o Bayonne.

O derby de Paris dessa temporada foi esperado com grande antecipação pelos torcedores, com as duas equipes na parte de baixo da tabela e agora finalmente completas depois do final da copa do mundo, o clássico era o momento ideal para a virada. O jogo foi disputado na casa do Stade Français (14º), mas quem levou a melhor foi o Racing (10º), vencendo por 25 a 9 em uma partida que os visitantes dominaram do começo ao fim, mostrando que a equipe completa é muito competitiva, destaque para o ponta Teddy Thomas que anotou um hat trick. Do outro lado o resultado é desastroso para o Stade Français, que fica cada vez mais afundado na ultima colocação.

O Toulouse (8º) voltou! Os occitanos finalmente jogaram com seus internacionais e atropelaram em casa o Clermont (6º) por 34 a 8, com direito a ponto bônus. Os amarelos, que também tiveram reforços, não conseguiram conter a força da linha dos donos da casa, que ainda não está completa já que o scrum-half Antoine Dupont voltou do Japão com um problema nas costas e não tem data para voltar aos gramados. O resultado contra um adversário tradicional recoloca o Toulouse entre os favoritos e mostra que a equipe completa é quase imbatível.

O Castres (11º) recebeu a frágil equipe do Brive (12º) buscando uma vitória bonificada para dar um salto na tabela. O time porém não contava com a bravura dos visitantes, que dificultou muito a partida, no final porém os donos da casa levaram a melhor vencendo por 28 a 26 na partida mais excitante da rodada. Os visitantes voltam para casa felizes com o ponto bônus defensivo, que deve ajudar na luta contra o rebaixamento.

Fechando a rodada o Toulon (5º) recebeu o Montpellier (7º) , ficando no empate por 19 a 19, em um jogo de muitos erros. Pior para os visitantes que jogaram melhor mas cederam muitos penais, o que custou uma importante vitória. A partida foi confusa, mas as equipes devem melhorar agora que contam novamente com seus jogadores internacionais.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Toulon 19 x 19 Montpellier

Bayonne 3 x 9 Pau

Bordeaux 23 x 0 Agen

Castres 28 x 26 Brive

Toulouse 34 x 8 Clermont

Lyon 45 x 17 La Rochelle

Stade Français 9 x 25 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 9 35 Bordeaux-Bègles Bordeaux 9 30 Pau Pau 9 21 Bayonne Bayonne 9 21 Toulon Toulon 9 20 Clermont Clermont-Ferrand 9 20 Montpellier Montpellier 9 19 Toulouse Toulouse 9 19 La Rochelle La Rochelle 9 18 Racing Paris 9 18 Castres Castres 9 18 Brive Brive-la-Gaillarde 9 18 Agen Agen 9 16 Stade Français Paris 9 9

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto