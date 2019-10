ARTIGO COM VÍDEOS- Uma pesquisa recente revelou que a maior parte dos franceses acha que o Top 14 está parado durante a Copa do Mundo, mas para os fãs mais informados a temporada, sem as maiores estrelas, é uma das mais equilibradas dos últimos anos. O Lyon (1º) segue como único invito batendo em casa a Section Paloise (11º), seguido de perto pelo Bordeaux (2º), que na terra dos vinhos superou o Clermont (4º), na parte de baixo a disputa é acirrada com apenas cinco pontos, uma vitória bonificada, separando o 5º do 14º colocado.

O Lyon segue absoluto no campeonato, única equipe ainda invicta o time atropelou em casa a Section Paloise por 27 a 8. Jogando um rugby pragmático os lobos contam com uma defesa forte e eficiente que torna muito difícil os adversários jogaram. Nesse início de campeonato, com as maiores estrelas no Japão, o Lyon é o time a ser batido, resta saber se a equipe conseguirá manter o ritmo com os times completos.

O Bordeaux, batido semana passada pelo líder Lyon, se recuperou em grande estilo, batendo em casa o Clermont 42 a 15, com direito a ponto bônus. Os amarelos, jogando com uma equipe renovada, não conseguiriam fazer frente ao time da terra dos vinhos, que controlaram a partida do começo ao fim. Os donos da casa continuam firmes no encalço dos líderes e agora com uma saldável distancia do segundo escalão.

- Continua depois da publicidade -

Se dependesse dos bascos do Bayonne (3º) a Copa do Mundo não terminaria nunca. Com as grandes equipes enfraquecidas a equipe recém-promovida segue fazendo a festa. O time bateu em casa o Montpellier (10º) por 28 a 24, em um duelo físico intenso. Essa é a quarta vitória seguida dos bascos que agora estão isolados na terceira posição, a equipe, considerada uma das candidatas ao rebaixamento, soma 21 pontos em sete jogos, meio caminho andado se levarmos em conta que dificilmente um time com 40 pontos será rebaixada, sendo que em 15\16 os rebaixados terminaram com 26 pontos.

O Toulouse (5º) parece aos poucos reencontrar o caminho das vitórias, o time bateu em casa o Castres (8º) por 36 a 15, apostando nos jovens da equipe que continuam a comandar o atual campeão. O destaque, porém, fica por conta do extra campo, o fullback dos Occitanos Thomas Ramos foi liberado pela seleção francesa depois de uma lesão que o deixaria de fora dos gramados por 10 dias, tendo tido uma boa atuação nesse final de semana. O fato do staff dos Bleus não ter esperada sua recuperação levantou suspeitas sobre a pressão que os clubes do Top 14 exercem sobre a seleção.

O Stade Français (14º) entrou em campo muito pressionado esse final de semana, a equipe é a que mais sofre com a ausência de seus atletas selecionáveis, ocupando a ultima posição da tabela, com apenas uma vitória. Com esse ar de desespero a equipe conseguiu bater o Toulon (7º), por 33 a 30 em uma partida emocionante, um resultado que traz certo alívio para o time de rosa. Com dois times desorganizados em campo a individualidade falou mais alto, com destaque para o asa Sekou Macalou para os donos da casa e o centro Julian Savea para os visitantes. O resultado não tira os parisienses da ultima colocação, mas mantém no encalço dos adversários.

O Racing (9º) estava engrenando no campeonato e depois de uma boa vitória fora de casa os parisienses esperavam uma lavada, em casa, diante do frágil Agen (12º) para iniciar de vez a recuperação da equipe. Para a decepção da equipe porém o jogo terminou em 27 a 27, uma partida muito amarrada marcada pela indisciplina. Para os visitantes o empate é bem vindo, considerando que essa é uma liga onde os pontos fora de casa são raros.

Fim de semana histórico para o La Rochelle (6º), os atlânticos comemoraram o quinquagésimo jogo seguido com estádio lotado. A equipe recompensou em campo a fidelidade da torcida, batendo o Brive (13º) por 41 a 17, uma partida dominada pelos donos da casa, que mantém o time no encalço dos líderes.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Bayonne 28 x 24 Montpellier

Toulouse 36 x 15 Castres

La Rochelle 41 x 17 Brive

Racing 27 x 27 Agen

Lyon 27 x 8 Pau

Stade Français 33 x 30 Toulon

Bordeaux 42 x 15 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 7 30 Bordeaux-Bègles Bordeaux 7 26 Bayonne Bayonne 7 21 Clermont Clermont-Ferrand 7 16 Toulouse Toulouse 7 14 La Rochelle La Rochelle 7 14 Toulon Toulon 7 14 Castres Castres 7 14 Racing Paris 7 13 Montpellier Montpellier 7 13 Pau Pau 7 13 Agen Agen 7 12 Brive Brive-la-Gaillarde 7 12 Stade Français Paris 7 9

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto