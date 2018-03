A maratona de rugby nos canais ESPN terá uma pausa, agora que o Six Nations acabou. Mas, a bola oval segue com tudo no Watch ESPN, com o Super Rugby (a liga do Hemisfério Sul) e a Aviva Premiership inglesa.

Enquanto isso, na TV, o rugby estará na tela da TV5 Monde, que voltará a exibir o Top 14 francês (com narração e comentários em francês). O jogo da vez, válido pela 22ª rodada, será entre La Rochelle e Bordeaux, importante na luta pela classificação ao mata-mata.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 23 de março

03h35 – Super Rugby – Crusaders x Bulls – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Rebels x Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

16h45 – Aviva Premiership – Bath x Exeter Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 24 de março

01h15 – Super Rugby – Sunwolves x Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

03h35 – Super Rugby – Hurricanes x Highlanders – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Aviva Premiership – Saracens x Harlequins – Watch ESPN – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Stormers x Reds – Watch ESPN – AO VIVO

14h40 – Top 14 – La Rochelle x Bordeaux – TV5 Monde – AO VIVO

18h40 – Super Rugby – Jaguares x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 25 de março

11h00 – Aviva Premiership – Leicester Tigers x Wasps – Watch ESPN – AO VIVO

11h18 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito