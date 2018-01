ARTIGO COM VÍDEOS – Entre o encerramento da primeira fase da Copa Europeia e o início do Six Nations, o Top 14 francês agitou a França, com sua 16ª rodada. A liderança seguiu nas mãos do Montpellier, que conquista uma grande vitória fora de casa sobre o Clermont, que deixou o atual campeão em situação mais do que delicada na luta pela classificação ao mata-mata.

O Montpellier foi no domingo ao Stade Marcel-Michelin, onde poucos times conseguem vitórias, e conseguiu um precioso 30 x 29. Picamoles foi o nome do jogo do lado azul, com 2 tries, mas foi o fijiano Nadolo que marcou o try decisão aos 78′, com Ruan Pienaar arrematando a conversão da virada. Destaque para a volta do técnico Vern Cotter á sua antiga casa, agora punindo seu velho clube dirigindo o novo poderoso Montpellier.



A vitória foi crucial para o Montpellier, porque no sábado Racing e La Rochelle já tinham vencido e seguiram fortes na perseguição ao líder. O La Rochelle recebeu o Brive, que luta contra o rebaixamento, e triunfou por 33 x 24 nada fáceis, em jogo de 4 tries a 3. O ponta Roudil, aos 70′, fez o try decisivo para o La Rochelle, mas aos 73′ Lapeyre cruzou o in-goal para o Brive mantendo as esperanças dos alvinegros.



O Racing teve tarefa difícil visitando o quarto colocado Castres, mas os parisienses mostraram a boa forma e venceram por 18 x 13, com Imhoff e Tameifuna marcando os tries do triunfo.



A derrota do Castres foi boa para Toulon, Toulouse e Lyon, que seguem firmes na luta pelo mata-mata. O Toulon conseguiu uma importante vitória contra o Bordeaux, concorrente direto, por 36 x 12, jogando mais de metade da partida com um homem a menos, pelo vermelho recebido por Tuisova aos 33′. Foram 6 tries para os rubronegros, com destaque para o fijiano Radradra, que correu para 2 tries.



O Toulouse recebeu o lanterna Oyonnax e triunfou por 37 x 15, mas também teve que se superar, jogando 20 minutos com 14 jogadores por vermelho para Maestri. Os tries da tranquilidade só vieram no apagar das luzes, com Madaule e Ghiraldini cruzando o in-goal no finzinho.



O Lyon, por sua vez, deixou sua torcida mais que empolgada, com um afirmativo 71 x 17 sobre o Agen. Show de 10 tries dos Lobos, com direito a hat-trick (3 tries) do scrum-half Couilloud.



Por fim, o Pau roubou a cena no fim de semana se aproximando de vez da briga pelo mata-mata com uma vitória avassaladora sobre o Stade Français, na casa do combalido oponente, por 40 x 05. Um banho de 6 tries dos verdes, liderados pelo ex All Black Colin Slade, mantendo os parisienses seriamente arriscados de rebaixamento.



O Top 14 retornará apenas no dia 17 de fevereiro, com os times privados de alguns nomes importantes por conta do Six Nations. Destaque para o Racing, que receberá o La Rochelle em duelo crucial para as pretensões de ambos alcançarem as semifinais de forma direta.

Montauban segue líder na Pro D2, mas o vice agora é o Perpignan

- Continua depois da publicidade -

A liderança da segunda divisão continua nas mãos do Montauban, que fez 34 x 10 sobre o Narbonne, afundando os “laranjas”, que são agora os lanternas da competição. Na perseguição aos “verdes” está o Perpignan, que fez o grande jogo da rodada contra o Grenoble e venceu na casa do concorrente direto por preciosos 24 x 17, pulando para o segundo lugar. Os catalães se beneficiaram da derrota do então vice líder Mont de Marsan para o Béziers, que segue perseguindo um lugar dentro da zona de classificação ao mata-mata.









Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Toulon 36 x 12 Bordeaux

Toulouse 37 x 15 Oyonnax

La Rochelle 33 x 24 Brive

Lyon 71 x 17 Agen

Castres 13 x 18 Racing

Stade Français 05 x 40 Pau

Clermont 29 x 30 Montpellier

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 16 51 La Rochelle La Rochelle 16 50 Racing Paris 16 50 Castres Castres 16 43 Toulon Toulon 16 43 Toulouse Toulouse 16 43 Lyon Lyon 16 42 Pau Pau 16 40 Bordeaux-Bègles Bordeaux 16 37 Clermont Clermont-Ferrand 16 32 Stade Français Paris 16 27 Brive Brive 16 24 Agen Agen 16 23 Oyonnax Oyonnax 16 14

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Grenoble 17 x 24 Perpignan

Dax 27 x 17 Massy

Carcassonne 24 x 13 Angoulême

Bayonne 34 x 14 Vannes

Nevers 26 x 12 Biarritz

Montauban 34 x 10 Narbonne

Colomiers 18 x 13 Aurillac

Béziers 28 x 18 Mont de Marsan

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 21 73 Perpignan Perpignan 21 68 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 21 65 Grenoble Grenoble 21 57 Biarritz Biarritz 21 55 Colomiers Colomiers 21 55 Béziers Béziers 21 52 Bayonne Bayonne 21 49 Angoulême Soyaux-Angoulême 21 42 Nevers Nevers 21 42 Vannes Vannes 21 41 Dax Dax 21 39 Aurillac Aurillac 21 39 Massy Massy (Paris) 21 37 Carcassonne Carcassonne 21 31 Narbonne Narbonne 21 29

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Foto: Montpellier x Clermont – Instagram Montpellier