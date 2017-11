ARTIGO COM VÍDEOS – Na véspera da pausa para os amistosos internacionais, o Top 14 francês, a liga mais rica do mundo, teve uma das rodadas mais emocionantes da temporada. O Lyon (1º) continua líder, mas tropeçou em casa, perdendo para o La Rochelle (3°), e viu o Montpellier (2º) se aproximar, depois que a equipe de azul despachou, em seus domínios, o Clermont (10º) enquanto o Toulouse (4º) segue no encalço dos líderes tendo batido em casa o Bordeaux (7º) no melhor jogo da rodada.

Apesar de um dos menores orçamentos do Top 14 o La Rochelle continua, pela segunda temporada seguida, a surpreender. Os aurinegros viajaram e venceram o líder Lyon, que perdeu pela primeira vez em casa, por 19 a 15. O scrum-half reserva Balès fez o único try do jogo, garantindo a vitória dos Rochellais.



Os Lobos mantém a liderança, mas veem o Montpellier se aproximar, com destaque para o veterano abertura Fréd Michalak que acertou cinco de cinco anotando todos os pontos dos donos da casa.

O vice-líder venceu em casa o atual campeão Clermont por 28 a 24 em uma partida muito disputada, mostrando a qualidade do Montpellier. Apesar de mais uma derrota os amarelos voltam para casa com o primeiro bônus defensivo da temporada. O fijiano Nemani Nadolo e o veterano sul-africano François Steyn brilharam com 2 tries cada para o galático Montpellier.



No encalço dos líderes, o Toulouse continua a mostrar que a desastrosa temporada passada ficou para trás, a equipe bateu, em casa, o Bordeaux por 38 a 37. Depois de irem para o vestiário dez pontos atrás no placar, com Bordeaux marcando todos os seus 4 tres no primeiros tempo, os occitanos mostraram grande poder de reação para virarem a partida e continuarem sonhando com uma vaga nas finais. O sul-africano Cheslin Kolbe correu para dois tires para Toulouse, enquanto o try da vitória foi feito aos 75′ por Joe Tekori.



Situação inversa ao Toulouse vive o Toulon (5º) que colocou em campo todas as suas estrelas, com destaque para a que deve ser a mais qualificada linha do rugby mundial e mesmo assim foi derrotada fora de casa pelo combalido Agen (12º), que venceu apenas a segunda partida na temporada. Foram 2 tries, todos no primeiro tempo, para o Agen, contra 4 do Toulon, que pagou pelas penalidades concedidas.

Já O Castres (8º) mostrou algum poder de recuperação e não teve dificuldades para bater o agora lanterna Oyonnax (14º) fora de casa por 32 a 19. Os donos da casa não mostraram nenhuma resistência e agora assumem a última colocação.



Por fim, os parisienses tiveram um fim de semana bem distinto entre si. Jogando em casa, o Racing (6º) emergiu vitorioso no apagar das luzes contra o Pau (9º), 23 a 20, graças ao try aos 78′ de Marc Andreu, enquanto o Stade Français (11º) viajou e acabou derrotado pelo Brive (13º) por 20 a 19, permitindo ao alvinegro de Limousin sair da última colocação. O time rosa teve tudo para vencer, quando Cerqueira fez o try que deixou o placar em 20 x 19 para Brive, aos 78′. Mas a conversão foi perdida, agravando a situação do Stade Français na tabela.





Grenoble no topo da Pro D2

Na segunda divisão francesa, a liderança segue do Grenoble, que venceu fora de casa o lanterna Carcassonne por 23 x 18. Na sua cola está o Montauban, que passou pelo decepcionante Bayonne por 25 x 20. Destaque ainda para a vitória do Biarritz sobre o Colomiers na luta pela parte de cima da tabela, 36 x 13.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Toulouse 38 x 37 Bordeaux

Oyonnax 19 x 32 Castres

Racing 23 x 20 Pau

Lyon 15 x 19 La Rochelle

Agen 26 x 24 Toulon

Brive 20 x 19 Stade Français

Montpellier 28 x 24 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 9 33 Montpellier Montpellier 9 32 La Rochelle La Rochelle 9 30 Toulouse Toulouse 9 28 Toulon Toulon 9 25 Racing Paris 9 24 Bordeaux-Bègles Bordeaux 9 23 Castres Castres 9 21 Pau Pau 9 19 Clermont Clermont-Ferrand 9 18 Stade Français Paris 9 14 Agen Agen 9 10 Brive Brive 9 9 Oyonnax Oyonnax 9 7 - Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Montauban 25 x 20 Bayonne

Vannes 34 x 09 Dax

Carcassonne 18 x 23 Grenoble

Mont de Marsan 43 x 12 Béziers

Aurillac 33 x 23 Nevers

Narbonne 29 x 15 Massy

Biarritz 36 x 13 Colomiers

Angoulême 30 x 30 Perpignan

Clube Cidade Jogos Pontos Grenoble Grenoble 11 40 Montauban Montauban 11 35 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 11 35 Colomiers Colomiers 11 31 Perpignan Perpignan 11 31 Biarritz Biarritz 11 30 Massy Massy (Paris) 11 24 Béziers Béziers 11 23 Dax Dax 11 23 Aurillac Aurillac 11 22 Nevers Nevers 11 22 Narbonne Narbonne 11 21 Vannes Vannes 11 20 Bayonne Bayonne 11 20 Angoulême Soyaux-Angoulême 11 20 Carcassonne Carcassonne 11 12 - Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

Foto: La Rochelle