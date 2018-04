ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 está muito próximo da sua fase final e os torcedores prendem a respiração. Na penúltima rodada da temporada regular, o Montpellier (1º) garantiu a primeira colocação e vaga direta às semifinais. Racing (2º), Toulouse (3º) e Toulon (4º) já classificados lutam pela passagem direto para as semis enquanto Lyon (5º), Castres (6º) La Rochelle (7º) e Pau (8º) disputam as últimas duas vagas no mata-mata (6 equipes vão ao mata-mata, com 2 indo diretamente às semifinais e 4 à Repescagem para as Semifinais). Na parte de baixo da tabela, não deu para o Brive (14º) que terminou a rodada rebaixado, ao passo que Oyonnax (13º) e Stade Français jogam contra a penúltima colocação, que leva a uma indesejável Repescagem de Rebaixamento contra o vice campeão da segunda divisão.

O Montpellier mais uma vez mostrou que está em um patamar acima da outras equipes. O time, jogando em casa, atropelou o Pau, vencendo por 45 a 13, conquistando a primeira colocação, com uma rodada de antecedência e a vaga direto nas semifinais.O primeiro tempo foi parelho, 10 x 03, mas na segunda etapa os azuis se impuseram. Tries de François Steyn, Aaron Cruden, Nasiganiyavi, Bismarck du Plessis, Paul Willemse e Louis Picamoles – time estrelado!



Seguindo, não tão de perto, o líder, três equipes garantiram a classificação, ao vencerem concorrentes diretos por uma vaga nas semifinais e agora lutam para ficar com a segunda colocação e ganhar uma semana a mais de descanso.

O Racing, jogando longe de Paris, não teve dificuldades para bater o Bordeaux (10º), por 39 a 15, a equipe da terra dos vinhos, que não disputa mais nada, foi presa fácil para o excelente time parisiense, finalista da Copa Europeia que, no entanto, lamentou a lesão de seu capitão Machenaud. O argentino Juan Imhoff foi destaque no duelo com 2 tries para o Racing.



Outra equipe que não teve de fazer grandes esforços foi o Toulon. Jogando em casa os milionários dominaram o Castres, que ainda sonha com uma vaga nas finais, vencendo por 59 a 13. O argentino Facundo Isa fez um jogão, marcando try e dominando o breakdown. Tuisova marcou 2 tries, enquanto Ma’a Nonu, Chris Ashton, Matthewson, Bastareaud e Lakafia também deixaram os seus.



O Toulouse, dos três concorrentes, foi o que teve mais dificuldades. Jogando em casa, debaixo de uma chuva torrencial, os occitanos precisaram de toda a sua força para bater o La Rochelle, por 19 a 14. O asa Faasalele fez o único try do Toulouse, que capitalizou com penais chutados por Thomas Ramos. No fim, Victor Vito marcou o try dos Rochellais e o jogo foi emocionante até o fim, com o Toulouse se segurando.



Na parte de baixo da tabela a rodada também foi de definições. No duelo dos desesperados o Stade Français fez a lição de casa e venceu o Brive por 30 a 22, em uma partida que os parisienses dominaram do começo ao fim, apesar do placar não tão elástico. Plisson e Parisse fizeram os tries do Stade Français logo no começo do jogo e a vitória foi garantida na base dos penais.



Quem se beneficiou foi o Oyonnax, que também jogou em casa, e atropelou o Lyon por 39 a 18, conquistando um importante ponto bônus ofensivo, rebaixando o Brive e ainda se aproximando do Stade Français, deixando para a ultima rodada a decisão do 13º, que vai ter de jogar contra o vice do Pro D2. Seuteni foi destaque com 2 dos 5 tries do Oyonnax, que vive uma ascensão notável.



Outra equipe que se salvou foi o Agen (11º), que jogando em casa não teve dificuldades para bater o conturbado Clermont (9º) e garantiu matematicamente a permanência no Top 14. Vahaamahina foi expulso logo aos 34′ e o Clermont sofreu até o fim.





Próxima rodada

A rodada final deixa ainda muitas colocações em aberto. Lutando pela vice colocação Racing e Toulouse tem os duelos mais fáceis, jogando contra equipes que não disputam mais nada, os parisienses recebem o Agen enquanto os occitanos viajam para enfrentar o Clermont. O Toulon tem a tarefa mais difícil tendo de bater o fora de casa o Pau, que precisa vencer para ter chances de uma vaga nas finais. Também lutando pelo sonho de conquistar o Top 14, Castres e La Rochelle recebem, respectivamente, Oyonnax e Stade Français, que lutam para fugir da Repescagem de Rebaixamento, enquanto o Lyon tem a dura missão de bater em casa o líder Montpellier para permanecer no G6.

Todos os jogos serão no sábado, dia 5.

Perpignan e Grenoble a uma vitória do Top 14

Na Pro D2, a segunda divisão, as semifinais foram de festa para Perpignan e Grenoble. O catalães, melhores da primeira fase, derrotaram em casa o Mont de Marsan por indiscutíveis 28 x 08, ao passo que o Grenoble jogou fora de casa e venceu o Montauban, segundo melhor da temporada, por 22 x 15, em um jogão que viu os alpinos abrirem 15 x 03 na primeira etapa, com 2 tries do pilar Faka Taumalolo, para segurarem a frente na segunda etapa.





Perpignan e Grenoble vão fazer a grande final no domingo, dia 6, em Toulouse, campo neutro. O vencedor será o campeão da Pro D2 e garantirá a promoção, ao passo que o vice terá uma segunda chance de ser promovido diante do penúltimo colocado do Top 14, na Repescagem.

Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Toulon 59 x 13 Castres

Agen 27 x 17 Clermont

Montpellier 45 x 13 Pau

Oyonnax 39 x 18 Lyon

Stade Français 30 x 22 Brive

Bordeaux 15 x 39 Racing

Toulouse 19 x 14 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 25 81 Racing Paris 25 75 Toulouse Toulouse 25 74 Toulon Toulon 25 73 Lyon Lyon 25 66 Castres Castres 25 64 La Rochelle La Rochelle 25 62 Pau Pau 25 62 Clermont Clermont-Ferrand 25 50 Bordeaux-Bègles Bordeaux 25 47 Agen Agen 25 46 Stade Français Paris 25 42 Oyonnax Oyonnax 25 39 Brive Brive 25 32

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Semifinais

Perpignan 28 x 08 Mont de Marsan, em Perpignan

Montauban 15 x 22 Grenoble, em Montauban

Final – dia 06 de maio

Perpignan x Grenoble, em Toulouse

Escrito por: Diego Gutierrez