ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês conheceu neste fim de semana os seus finalistas. Depois de 26 rodadas de muita emoção, tries e pancadas apenas seis equipes continuam a sonhar com a taça. Montpellier (1º) e Racing (2º) garantiram a passagem direto para as semifinais, que serão em local pré-definido, Lyon, enquanto o Toulouse (3º) recebe o Castres (6º), em clássico occitano, e o Toulon (4º) mede forças em casa contra o emergente Lyon (5º) nos jogos das Repescagens pelas Semifinais (as barrages, em francês).

Na parte de baixo, o Brive (14º) já estava rebaixado e quem agora lutará contra o descenso em Repescagem é o Oyonnax (13º), que viaja para os Alpes enfrentar o vice-campeão da segunda divisão, Grenoble, pelo direito de permanecer no Top 14, em um clássico regional que vai pegar fogo.

Na última rodada todos os olhos se voltaram para o meio da tabela com quatro equipes disputando as duas ultimas vagas para as finais. Castres, Lyon, La Rochelle e Pau entraram em campo, todos em casa, precisando da vitória e torcendo contra os adversários para continuar na competição, no final todas as equipes venceram e quem se deu melhor foram Lyon e Castres que continuam na competição.

Castres e La Rochelle tiveram a missão mais fácil enfrentando respectivamente Oyonnax e Stade Français (12º) e fizeram valer o fator casa, com o Castres vencendo por 54 a 3 e os atlânticos 31 a 7. As duas derrotas beneficiaram os parisienses que mais uma vez escapam do rebaixamento, mas deixa claro que se as coisas não mudarem na cidade luz o descenso é apenas questão de tempo, com o estoque de milagres do time de rosa se esgotando rapidamente.

O Oyonnax não conseguiu fazer o resultado para garantir já sua permanência o Top 14 e viu nada menos que 7 tries do Castres, com Sitiveni Mafi sendo destaque com 2. O primeiro tempo ainda foi razoavelmente próximo, com 18 x 03 para os donos da casa, que deslancharam na segunda etapa.



Já para o La Rochelle foram 4 tries e um jogo dominante, que chegou a ir ao intervalo em 24 x 00. O Stade Français termina mal a temporada, pois corria risco de terminar em penúltimo e não fez sua parte para se salvar.



O Pau enfrentava um adversário mais poderoso, o Toulon, mas que optou por viajar com o time misto. No final os donos da casa levaram a melhor batendo os milionários por 38 a 26, resultado que não foi suficiente para garantir a ida para as finais. Os Verdes foram brilhantes no primeiro tempo abrindo 23 x 07, com tries de Pesenti e Mowen e penais de Tom Taylor. A reação do Toulon acabou sendo tardia.



O Lyon tinha o desafio mais difícil da rodada recebendo os líderes do Montpellier. O time azul e branco vinha sem pressão apenas para cumprir tabela e acertar os últimos detalhes, penando nas três semanas de descaso para as semifinais, mesmo assim foram um adversário difícil sendo derrotados por 32 a 24. A partida foi uma das mais disputadas de toda a competição, que manteve a torcida dos lobos tensa até o ultimo minuto, os donos da casa lideram durante quase todo o jogo, com o Montpellier virando a partida aos 30’ do segundo tempo, e o Lyon voltando a liderança nos minutos graças aos chutes e a experiência do veterano abertura Fréd Michalak que conduziu a equipe nos momento mais tensos do jogo. Liam Gill e Mignot fizeram os tries decisivos para os Lobos.



Na luta pela segunda colocação o Racing recebeu o Agen e, mesmo com o time reserva, a equipe se prepara a final da Champions Cup no próximo fim de semana, venceu facilmente a partida, por 42 a 13, e garantiu a segunda colocação. O argentino Imhoff correu para 2 tries nesse jogo, que o Racing optou por mandar em Vannes, na Bretanha, como parte da parceria entre o Racing e o Vannes (da Pro D2).



O Racing foi ainda beneficiado pelas derrotas de Toulouse e Toulon. Os occitanos viajaram para enfrentar o Clermont (9º), que jogava para cumprir tabela, e acabaram derrotados por 36 a 26 . A partida teve como destaque a despedida dos gramados do veterano de seleção francesa o segundo centro Aurélien Rougerie, que completou seu jogo de número 418 pelo Clermont, a torcida deixou de lado a decepção da temporada e lotou o estádio para se despedir do seu ídolo, o que contagiou as equipes que fizeram a melhor partida da rodada. Todos os tries do Clermont foram no primeiro tempo, com Parra nos penais assegurando a frente após o intervalo.



No único jogo da rodada que não valia nada o rebaixado Brive venceu o Bordeaux (11º), em casa por 22 a 20, muito pouco e muito tarde para o time preto e branco que jogo a Pro D2 ano que vem.



Perpignan é campeão da Pro D2 e volta ao Top 14

Foram 4 amargos anos na segunda divisão, mas finalmente o gigante da Catalunha Francesa está de volta à elite do rugby do país. Dono de 7 títulos franceses (o último em 2009), o Perpignan se sagrou campeão da Pro D2 neste domingo, vencendo o Grenoble na grande final em Toulouse (sede neutra), por 38 x 13. O primeiro tempo foi duro com apenas 14 x 13 a favor dos catalães, que acabaram deslanchando no segundo tempo. Bousquet, Selponi, Cocagi, Carbou e Mafi marcaram o tries da promoção ao Top 14.

Para o Grenoble, há ainda mais uma chance de voltar ao Top 14, apenas um ano após seu rebaixamento. Os alpinos farão no próximo sábado clássico regional contra o Oyonnax, penúltimo colocado do Top 14, em Repescagem que terá o mando de jogo do Grenoble.





Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Brive 22 x 20 Bordeaux

Castres 54 x 03 Oyonnax

Lyon 32 x 24 Montpellier

La Rochelle 31 x 07 Stade Français

Pau 38 x 26 Toulon

Racing 42 x 13 Agen

Clermont 36 x 26 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 26 81 Racing Paris 26 80 Toulouse Toulouse 26 74 Toulon Toulon 26 73 Lyon Lyon 26 70 Castres Castres 26 69 La Rochelle La Rochelle 26 67 Pau Pau 26 66 Clermont Clermont-Ferrand 26 54 Bordeaux-Bègles Bordeaux 26 48 Agen Agen 26 46 Stade Français Paris 26 42 Oyonnax Oyonnax 26 39 Brive Brive 26 36

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Repescagens pelas Semifinais

Dia 18/05 – Toulon x Lyon, em Toulon

Dia 19/05 – Toulouse x Castres, em Toulouse

Semifinais

Dia 25/05 – Montpellier x Toulon/Lyon, em Lyon

Dia 26/05 – Racing x Toulouse/Castres, em Lyon

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Final



Perpignan 38 x 13 Grenoble, em Toulouse

Repescagem Promoção-Rebaixamento

Dia 12/05 – Grenoble x Oyonnax, em Grenoble

Escrito por: Diego Gutierrez