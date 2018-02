ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations parou nesse fim de semana e a fanática torcida francesa voltou a torcer por seus clubes. O Montpellier (1º) segue imparável e não teve dificuldades para bater o Oyonnax (14°) fora de casa. A luta pela primeira colocação ganha um novo personagem. O Racing (2º) segue sem perder em 2018, batendo o La Rochelle (3º) e tomando a vice-liderança dos atlânticos.

Paris recebeu o jogo mais aguardado da rodada o Racing, que ainda não perdeu em 2018, recebeu o La Rochelle, conquistando uma vitória apertada por 19 a 12. O destaque fica para o primeiro tempo praticamente perfeito dos donos da casa, que não tomaram conhecimento dos atlânticos, indo para o vestiário com o placar de 19 a 0, com todos os seus 3 tries no primeiro tempo – pelas mãos de Nyanga, Imhoff e Pat Lambie. Na segunda etapa os visitantes melhoraram e se aproveitaram do cansaço dos donos da casa para diminuir. A vitória embola a luta por uma vaga nas finais e coloca o time da cidade luz como um sério candidato ao título.



Alheio a batalha por uma vaga nas finais, o Montpellier segue firme na liderança a equipe não teve dificuldades para bater o frágil Oyonnax, fora de casa, algo sempre complicado no Top 14, por 43 a 30 em uma partida muito bem jogada. Nadolo foi mais uma vez decisivo para os líderes, marcando 2 tries.



O Toulon (4º) também não teve problemas superando em casa o Stade Français (11º) por 43 a 5, com destaque para os 3 tries do ponta Chris Asthon, que tem agora 17 no Top 14. A vitória da um pouco de tranquilidade para o Toulon, que se consolida na parte de cima da tabela, do lado dos parisienses a situação é oposta, com o time de rosa correndo risco cada vez maior de rebaixamento.



Também brigando por uma vaga nas finais o Toulouse (5º) viajou e não teve dó do Agen (13º) aplicando uma lavada de 52 a 25 sobre a pequena equipe do interior francês. Ocupando a ultima vaga nas finais o Lyon (6º) depois de um série ruim de resultados parece ter reencontrado o bom rugby batendo em casa o Clermont (10º) por 36 a 10. Essa é a quinta derrota seguida do time de amarelo que praticamente encerra as chances da equipe se classificar para as finais e coloca os atuais campeões perigosamente próximos da zona de rebaixamento.





Em uma rodada de poucas surpresas o destaque fica por conta da vitória do Castres (7º) sobre o Bordeaux (9º) por 7 a 6, sendo a primeira derrota do time da terra dos vinhos em seu território. Dumora fez o único try do duelo. Debaixo de muita chuva a partida foi tecnicamente muito ruim, o que se refletiu no placar magro.



No único duelo entre duas equipes da parte de baixo da tabela o Pau (8º) levou a melhor, jogando fora de casa, contra o Brive (12º) por 21 a 16. Com a vitória o time da pequenina cidade de Pau caminha para mais um final de temporada sem sobressaltos, longe da zona de rebaixamento e sonhando timidamente com uma vaga nas finais.



Perpignan assume a liderança da Pro D2

A segunda divisão francesa tem líder novo. É o gigante Perpignan, que derrotou o Vannes por 16 x 12, e se beneficiou da derrota do líder Montauban para o Grenoble, no grande jogo da jornada, por 24 x 21.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Toulon 43 x 05 Stade Français

Oyonnax 30 x 43 Montpellier

Brive 16 x 21 Pau

Agen 25 x 52 Toulouse

Lyon 36 x 10 Clermont

Bordeaux 06 x 07 Castres

Racing 19 x 13 La Rochelle

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 17 56 Racing Paris 17 54 La Rochelle La Rochelle 17 50 Toulon Toulon 17 48 Toulouse Toulouse 17 48 Lyon Lyon 17 47 Castres Castres 17 47 Pau Pau 17 44 Bordeaux-Bègles Bordeaux 17 38 Clermont Clermont-Ferrand 17 32 Stade Français Paris 17 27 Brive Brive 17 25 Agen Agen 17 23 Oyonnax Oyonnax 17 14

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Perpignan 16 x 12 Vannes

Béziers 44 x 31 Massy

Dax 23 x 28 Angoulême

Nevers 33 x 15 Mont de Marsan

Bayonne 26 x 22 Aurillac

Carcassonne 35 x 29 Colomiers

Narbonne 24 x 56 Biarritz

Grenoble 24 x 21 Montauban

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 23 77 Montauban Montauban 23 75 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 23 69 Grenoble Grenoble 23 65 Biarritz Biarritz 23 64 Béziers Béziers 23 56 Colomiers Colomiers 23 55 Bayonne Bayonne 23 54 Angoulême Soyaux-Angoulême 23 51 Nevers Nevers 23 46 Aurillac Aurillac 23 44 Vannes Vannes 23 43 Dax Dax 23 41 Massy Massy (Paris) 23 41 Carcassonne Carcassonne 23 39 Narbonne Narbonne 23 29

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

Foto: Racing 92 x La Rochelle – Racing