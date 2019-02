ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations dá uma pausa nesse fim de semana, e o Top 14 chega para preencher o vazio com uma das rodadas mais imprevisíveis de sua história, com cinco equipes vencendo fora de casa. A liderança não se alterou com Toulouse (1º) e Clermont (2º) vencendo facilmente seus jogos, mas na parte de baixo da tabela a rodada foi um terremoto o Perpignan (14º), depois de quinze rodadas venceu, fora de casa o Montpellier (9º) que entra em crise enquanto os milionários do Toulon (11º) perderam longe da Provence do Agen (12º) estão fora das finais e mergulhados na crise, com o mercurial dono da equipes Mourad Boudjellal, demitindo o ponta Julian Savea já no fim de semana.

Em um rodada de grandes surpresas o Agen (12º) deu sua contribuição batendo em casa o Toulon (11º) por 19 a 10, deixando a zona de rebaixamento. A derrota acaba com as chances de classificação dos visitantes e provoca um terremoto no time da Provence. O polêmico dono da equipe Mourad Boudjellal já elegeu um culpado, o ponta neozelandês Julian Savea, que não deve mais jogar pelo Toulon com Mourad alegando ironicamente que irá exigir um exame de DNA já que o ponta histórico dos All Blacks não é o mesmo jogador que se apresentou em na França.

O Toulouse é líder e não é por acaso. A equipe viajou para Paris voltando para a Occitana com uma grande vitória por 34 a 29 contra a boa equipe do Racing (7º), em uma prévia do será uma das quartas de final da Champions Cup. O nome do jogo seria o abertura dos donos da casa o escocês Finn Russel que fazia uma apresentação histórica até sair machucado, deixando a torcida escocesa preocupada, um mal agouro para a equipe nacional que na próxima semana vem a Paris enfrentar a França.

O Clermont foi um dos poucos que fez a lição de casa. Jogando em seus domínios o time de amarelo não teve dificuldades para bater o Bordeaux (5º) por 40 a 15. Com destaque para o scrum-half dos donos da casa o escocês Greig Laidlaw, que voltou do Six Nations para ter uma atuação de gala diante dos franceses. A vitória não bonificada garante a segunda posição dos amarelos e mantém o time no encalço do Toulouse.

A espera acabou para a fanática torcida catalã que viajou em grande número e foi brindada com a primeira vitória do Perpignan (14º) na temporada diante de um inexistente Montpellier (9º) por 28 a 10. Depois de quinze derrotas seguidas, a maior sequencia da história do Top 14, os visitantes finalmente fizeram uma apresentação de gala, com destaque para o abertura Enzo Selponi, que começou a carreira no próprio Montpellier e destruiu o ex-time com uma grande atuação e convertendo 7 penais. Os donos da casa estrelam mais uma decepção, com um elenco milionário a equipe vai ficar de fora das finais e perde para um dos piores time da história da competição.

O La Rochello (3º) viajou até os Alpes e com a eficiência de sempre bateu a frágil equipe do Grenoble (13º) por 28 a 21. Se aproveitando dos erros do adversário os atlânticos anotaram três tries, contra nenhum e voltam para casa com o ponto bônus na bagagem, enquanto os alpinos terminam a rodada na zona de rebaixamento.

O Lyon (4º) segue com a boa temporada vencendo em Paris o Stade Fançais (6º) um concorrente direito pela classificação por 24 a 13, a terceira vitória fora de casa da equipe, um número importante em uma competição onde o fator costuma ser dominante. O jogo foi marcado pelos erros do time da Cidade Luz, principalmente nos line-outs muito bem aproveitados pelos visitantes.

O Castres (8º) atual campeão conquistou uma vitória importante fora de casa diante da Section Paloise (10º) por 14 a 9, um resultado que mantém o time na luta por uma vaga nas finais, para os donos da casa a derrota acaba com as chances do time de se classificar, que agora se concentra em se manter na primeira divisão. O jogo muito truncado e tecnicamente fraco teve apenas um único try, anotado pelo segundo centro dos visitantes Thomas Combezou.

Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Clermont 40 x 20 Bordeaux

Stade Français 13 x 24 Lyon

Montpellier 10 x 28 Perpignan

Pau 09 x 14 Castres

Agen 19 x 10 Toulon

Grenoble 21 x 28 La Rochelle

Racing 29 x 34 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 15 58 Clermont Clermont-Ferrand 15 56 La Rochelle La Rochelle 15 51 Lyon Lyon 15 48 Bordeaux-Bègles Bordeaux 15 43 Stade Français Paris 15 42 Racing Paris 15 41 Castres Castres 15 41 Montpellier Montpellier 15 33 Pau Pau 15 29 Toulon Toulon 15 28 Grenoble Grenoble 15 20 Agen Agen 15 21 Perpignan Perpignan 15 8

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto