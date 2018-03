ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês está chegando perto do fim, com apenas quatro rodadas faltando para completar a primeira fase as equipes começam a fazer contas. Na parte de cima o Montpellier (1º) segue reinando absoluto, enquanto Racing, Toulon e Toulouse vão embalando. Na parte de baixo quatro times seguem ameaçados pelo descenso: Agen (11º), Stade Français (12º), Brive (13º) e Oyonnax (14º).

O Montpellier segue reinando absoluto e com sete pontos de diferença para o segundo colocado parece improvável que perca a primeira colocação. A equipe de Jake White não teve dificuldades para bater o Castres, vencendo em casa por 45 a 7. Dia de graças para o ex Springboks Bismarck Du Plessis, com 2 tries.



A outra equipe que vem se destacando é o Racing (2º), jogando fora de Paris a equipe conquistou uma vitória épica diante do Lyon (7º) por 24 a 22, revertendo um placar de 12 a 6 no intervalo e jogando os últimos dez minutos com 13 jogadores. Pat Lambie, aos 67′, fez o try crucial para o triunfo parisiense. Do lado dos lobos a derrota é decepcionante, na sétima colocação a equipe perde uma chance importante de entrar na zona de classificação.



O clássico da rodada colocou dois gigantes em situações opostas. O chamado Le Clasico, disputado em Paris desta vez, colocou o Toulouse (3º), reencontrando o bom rugby e representando o interior, diante do Stade Français que luta para não cair defendendo as cores da capital. A partida não decepcionou, com o Toulouse vencendo em um dos melhores jogos do ano, que terminou com o placar de 37 a 33 para os occitanos. Cheslin Kolbe correu para 2 tries para o Toulouse, enquanto Maxime Médard fez o try da vitória no fim, frustrando a reação parisiense. O resultado encaminha a classificação do Toulouse, que ainda sonha com a segunda colocação, e aumenta a miséria dos torcedores do Stade Français, que fica a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.



Situação semelhante viveram Toulon (4º) e Clermont (9º). As duas equipes mais vitoriosas dos últimos anos. Jogando em casa o Toulon atropelou os amarelos por humilhantes 49 a 0, encerrando as chances de classificação do Clermont, um duro golpe para a equipe campeã temporada passada, o consolo fica por conta de que o time também não brigará contra o rebaixamento. As duas equipes entram em campo na próxima semana pelo campeonato Europeu com um moral muito diferente. O destaque vai para o ponta Chris Ashton que anotou o seu 21º try da temporada igualando o recorde do veterano Napolioni Nalaga.



Na luta pelas ultimas vagas nas finais, o La Rochelle (5º) não teve dificuldades para despachar o Bordeaux (10º) no dérbi atlântico. Bouldoire, Mouangue, Kerr-Barlow, Amosa e Bales cruzaram o in-goal para os aurinegros.



Jogando com sua eficiência tradicional os marítimos venceram por 31 a 20 enquanto o Pau (6º), também jogando em seus domínios, proporcionou ao empolgado Oyonnax (14º) um choque de realidade, vencendo por 33 a 12 e mostrando que a luta contra rebaixamento ainda será muito dura.



No único duelo direto da rodada o Brive (13º) levou a melhor sobre o Agen (11º). Jogando em casa a equipe preto e branco venceu por 15 a 12 um jogo muito disputado, mas tecnicamente fraco, embolando a luta contra o rebaixamento e praticamente salvando o Clermont.





Pro D2 define todos os seus finalistas e rebaixados

A segunda divisão francesa viveu sua antepenúltima rodada e todos os 6 classificados ao mata-mata e os 2 rebaixados já foram conhecidos com antecipação. O Perpignan inclusive já se garantiu matematicamente como um dos dois melhores da competição, assegurando vaga direta nas semifinais após derrotar o Angoulême. Já o vice líder Montauban precisa de somente 1 ponto para também se assegurar nas semifinais, depois de vitória sobre o Massy. Isso porque o então terceiro colocado Mont de Marsan caiu contra o Bayonne, que ainda sonhava com o mata-mata, mas foi eliminado mesmo assim.







Grenoble, Biarritz e Béziers completam o grupo dos classificados que ainda sonham com a promoção ao Top 14. Assim como o Mont de Marsan, o Grenoble é o único que ainda sonha em roubar o segundo posto do Montauban, renovando as esperanças após triunfo sobre o Carcassonne. O Biarritz garantiu sua vaga no mata-mata após derrota bonificada para o Colomiers, ao passo que o Béziers avançou ao bater o Dax fora de casa.







Com a derrota, o Dax teve seu rebaixamento decretado, juntando-se ao já rebaixado Narbonne.

Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

La Rochelle 31 x 20 Bordeaux

Stade Français 33 x 37 Toulouse

Brive 15 x 12 Agen

Pau 33 x 12 Oyonnax

Montpellier 45 x 07 Castres

Toulon 49 x 00 Clermont

Lyon 22 x 24 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 22 71 Racing Paris 22 66 Toulouse Toulouse 22 65 Toulon Toulon 22 63 La Rochelle La Rochelle 22 61 Pau Pau 22 61 Lyon Lyon 22 57 Castres Castres 22 56 Clermont Clermont-Ferrand 22 45 Bordeaux-Bègles Bordeaux 22 43 Agen Agen 22 33 Stade Français Paris 22 33 Brive Brive 22 31 Oyonnax Oyonnax 22 30

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Dax 15 x 23 Béziers

Colomiers 22 x 17 Biarritz

Narbonne 24 x 47 Nevers

Montauban 26 x 10 Massy

Aurillac 19 x 14 Vannes

Grenoble 30 x 05 Carcassonne

Perpignan 37 x 14 Angoulême

Bayonne 18 x 15 Mont de Marsan

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 28 91 Montauban Montauban 28 88 Grenoble Grenoble 28 79 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 28 79 Biarritz Biarritz 28 75 Béziers Béziers 28 75 Nevers Nevers 28 65 Bayonne Bayonne 28 64 Colomiers Colomiers 28 53 Angoulême Soyaux-Angoulême 28 59 Vannes Vannes 28 57 Aurillac Aurillac 28 56 Massy Massy (Paris) 28 55 Carcassonne Carcassonne 28 53 Dax Dax 28 42 Narbonne Narbonne 28 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento