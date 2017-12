ARTIGO COM VÍDEOS – Depois de surpreenderem os franceses no último teste do Japão pela europa, os craques da seleção retornaram aos seus clubes para a rodada derradeira da Top League. Sairam mais dois classificados!

Grupo A

Os Shining Arcs mostraram aos Steelers que estão vivos na luta pela classificação no embolado grupo A.

O clima festivo para os quase 10 mil torcedores no Príncipe Chichibu marcou o encontro de dois postulantes ao título mostrando para que vieram. A vitória só não foi do time da casa por que Jumpei Ogura, na tentativa de anular o try, acabou errando o tempo da ovalada e a entregou para Adam Ashley-Cooper, autor de dois tries, que só a tocou no ingoal. Placar final: 28 a 28. Os dois seguem vivos na briga.

O Suntory Sungoliath está matematicamente classificado e venceu os Liners com belíssimos tries. Além de um try penal, Campbell Magnay, Yasunori Nagatomo, Jordan Smiler e Shunta Nakamura fizeram os cinco tries dos amarelos de Tóquio. Apenas Enomoto pontuou para os verdes, deixando assim o placar definido em 34 a 5.





Grupo B

Yamaha Júbilo e Ricoh Black Rams se juntam aos Wild Knights garantindo a classificação antecipada. Somente uma vaga segue aberta no grupo B, Rockets e Eagles continuam na briga.

A partida dos azuis de Iwata contra os Brave Lupus foi realizada quase 600 KM do Yamaha Stadium. O estádio da cidade de Nagai recebeu 4.932 pagantes. O jogo foi movimentado, o primeiro tempo foi marcado pela a boa atuação dos vermelhos de Michael Leitch, enquanto na segunda etapa prevaleceu a força do Yamaha Júbilo.

Destaque para o lance desastroso em que Leitch errou um passe bisonho que culminou no try do Júbilo, mas foi salvo pelo árbitro de vídeo que observou um toque na linha por parte de Krishnan no mesmo lance. O calcanhar sobre a cal, garantiu a vitória vermelha por 27 a 22, apesar da forte pressão.

O ponto bônus do Júbilo garantiu com que o quinto colocado, o Canon Eagles, que mesmo vencendo os Shuttles por 31 a 10 fora de casa, não mais alcançasse a vice liderança. Já o Ricoh Black Rams fez bem o dever de casa e não tomou conhecimento dos Red Hurricanes e impôs respeitosos 34 a 12, com boa atuação do abertura Robbie Robinson. Com isso, os pretos de Tóquio já se garantiram também a próxima fase .







Os Wild Knights realmente aparentam não estarem cansados dos placares acima de 30, 40 ou 50 pontos. A vítima da vez foi o NEC Green Rockets. A vitória por 54 a 5 colocou os Cavaleiros Selvagens com mais do dobro de pontos do quarto colocado do grupo. A inabalável liderança tem sérios indícios de título.

A derrota dos Green Rockets pelo Panasonic é só o início de um problemão vivido pelos verdes. Apesar de hoje estarem na zona de classificação, nos próximos 15 pontos a serem jogados, os próximos adversários serão Sungoliath, o próprio postulante a quarta vaga, os Eagles, e terminam contra os Black Rams. Logo ainda há esperança para as águias de Tóquio. Os já desclassificados Blues de Munakata perderam para os Spears por 27 a 31, dando sobrevida ao time de Harumichi Tatekawa no grupo A.





Top League – Campeonato Japonês

Shining Arcs 28 x 28 Steelers

Sungoliath 34 x 05 Liners

Black Rams 34 x 12 Red Hurricanes

Shuttles 10 x 31 Eagles

Wild Knights 54 x 05 Green Rockets

Jubilo 22 x 27 Brave Lupus

Blues 27 x 31 Spears

Red Sparks 24 x 55 Verblitz

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Suntory Sungoliath Tóquio 10 43 Toyota Verblitz Toyota 10 33 Kobelco Steelers Kobe 10 31 Toshiba Brave Lupus Tóquio 10 28 NTT Shining Arcs Chiba 10 25 Kubota Spears Chiba 10 18 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 10 17 Kintetsu Liners Osaka 10 13 Grupo B Panasonic Wild Knights Gunma 10 49 Yamaha Jubilo Shizuoka 10 36 Ricoh Black Rams Tóquio 10 34 NEC Green Rockets Chiba 10 21 Canon Eagles Tóquio 10 18 Toyota Industries Shuttles Nagoya 10 7 Munakata Sanix Blues Munakata 10 7 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 10 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º lugares de cada grupo = Finais

Escrito por: Leandro Vieira

Foto: Wild Knights