ARTIGO COM VÍDEOS – Uma gira de decisões pela América do Sul agora!

Paysandu em festa no Uruguai

Pela primeira vez na história o campeão uruguaio de rugby não é de Montevidéu. A festa está na cidade de Paysandu, no interior do país, na fronteira com a Argentina. O Trébol, o notável clube alviverde da cidade, finalmente conseguiu vencer o campeonato nacional, derrotando em Montevidéu nesse sábado o todo poderoso Old Christians, campeão dos últimos 3 anos na terra dos Teros.

A decisão foi de arrepiar, com 22 x 22 no tempo normal. Na prorrogação, o Trébol ergueu a taça, com 2 penais decisivos. 28 x 22, placar final.

COBS campeão chileno

No Chile, o COBS se sagrou campeão na semana passada, vencendo na final o Old Boys, diante de público de 3 mil pessoas em Santiago. Clássico na decisão e 5ª título na história do COBS, o primeiro desde 2016.

URBA tem seus semifinalistas

Na Argentina, o campeonato regional de maior destaque do país, o URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, viveu o encerramento de sua temporada regular e a definição dos semifinalistas e dos rebaixados.

No topo, o San Luis de La Plata se confirmou como o dono da melhor campanha e pegará o Alumni na semifinal, ao passo que Belgrano e Hindú farão a terra tremer na outra semi, tendo histórico rico de decisões entre os dois recentemente.

Além dos semifinalistas, Pucará, SIC, CASI e Newman se garantirão no Nacional de Clubes – a primeira divisão nacional – do ano que vem, ganhando as 8 vagas de Buenos Aires.

Na parte de baixo, o Lomas Athletic e o San Martin foram rebaixados, ao passo que o tradicional CUBA terá que encarar a repescagem de permanência contra o Los Tilos, 3º colocado da segunda divisão. La Plata e Atletico del Rosario foram o campeão e o vice da segundona e estão promovidos.

Semifinais – dias 10-11/11

San Luis x Alumni

Belgrano x Hindú

1ª fase:

Equipe Jogos Pontos San Luis 22 82 Belgrano Athletic 22 74 Hindú Club 22 68 Alumni 22 68 Pucará 22 63 SIC 22 62 CASI 22 54 Newman 22 52 Regatas Bella Vista 22 44 CUBA 22 41 San Martin 22 20 Lomas Athletic 22 9

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º ao 4º lugares = classificação às semifinais e ao Nacional de Clubes

- 5º e 6º lugares = classificação ao Nacional de Clubes

- 10º lugar = repescagem de permanência no Top 12

- 11º e 12º lugares = rebaixamento