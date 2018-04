ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado foi dia de Champions Cup e Challenge Cup, mas foi dia também dos dois jogos atrasados do PRO14 serem realizados. E um deles era crucial para a briga pelas últimas vagas no mata-mata.

Jogando em casa, na Irlanda do Norte, o Ulster se manteve vivo na competição ao derrotar o líder Glasgow Warriors por 36 x 15. Os escoceses – já classificados – quase acabaram com o sonho irlandês, com Gibbins chegando a por os Warriors na frente com 2 tries. Mas o Ulster cresceu na reta final da partida e com 2 tries de Timoney e 1 de Reidy os White Knights celebraram preciosos 5 pontos na classificação, que deixaram o Ulster apenas 4 pontos abaixo do Edinburgh, último time dentro da zona de classificação, com 1 rodada para o fim.



No outro jogo, os italianos do Zebre atropelaram os galeses do Ospreys por 37 x 14, garantindo que os times da Itália tivessem a melhor campanha em sua história no PRO14. Mattia Bellini foi o nome do jogo correndo para um hat-trick (3 tries) para as Zebras de Parma.



No sábado que vem será realizada a última rodada. Os 3 primeiros de cada grupo avançarão ao mata-mata, sendo que Glasgow e Munster, na Conferência A, e Leinster e Scarlets, na Conferência B, já estão garantidos. Na Conferência A, os Cheetahs têm a vantagem, com 5 pontos a mais que o Cardiff Blues e com um jogo contra o lanterna Kings pela frente, enquanto os Blues receberão os Ospreys. Já na Conferência B o Edinburgh receberá o Glasgow em clássico escocês, ao passo que o Ulster visitará o Munster para dérbi irlandês.

Grenoble e Mont de Marsan avançam na França

A França viveu a largada do mata-mata da segunda divisão, com as Repescagem classificando Grenoble e Mont de Marsan para encararem, respectivamente, Montauban e Perpignan nas semifinais.

O Grenoble despachou o ex poderoso Biarritz, que ficará pela quinta temporada seguida na Pro D2. 33 x 26 empolgantes no marcador. Já o Mont de Marsan se impôs sobre o Béziers, 31 x 23, mas o jogo também não foi nada fácil.





Segunda divisão rolando também foi vista na Inglaterra, com jogo atrasado do Championship, que já está todo definido.

Rugby de seleções na Europa

Três jogos entre seleções movimentaram o sábado europeu. O Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) foi encerrado com a República Tcheca batendo a rebaixada Moldávia por 35 x 21, ao passo que uma divisão abaixo, a Conference 1, a Lituânia venceu fora de casa a lanterna Hungria no Grupo Norte e se aproximou da grande final contra Malta. 29 x 25. Já na Conference 2, a Sérvia derrotou a Eslováquia na casa da oponente por 50 x 24 e deixou os eslovacos em situação delicada contra o rebaixamento, destinado ao pior quinto colocado entre os grupos Norte e Sul. Os eslovacos torcem para que a Estônia não pontue mais e tenha pior saldo.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Ulster 36 x 15 Glasgow Warriors

Zebre 37 x 14 Ospreys

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 20 75 Munster Irlanda Limerick/Cork 20 67 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 20 58 Cardiff Blues Gales Cardiff 20 53 Ospreys Gales Swansea 20 40 Connacht Irlanda Galway 20 34 Zebre Itália Parma 20 32 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 20 70 Scarlets Gales Llanelli 20 65 Edinburgh Escócia Edimburgo 20 64 Ulster Irlanda Belfast 20 60 Benetton Treviso Itália Treviso 20 54 Dragons Gales Newport 20 20 Kings África do Sul Porto Elizabeth 20 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Barrages (Repescagens para as Semifinais)

Mont de Marsan 31 x 23 Béziers, em Mont de Marsan

Grenoble 33 x 26 Biarritz, em Grenoble

Semifinais

Perpignan x Mont de Marsan

Montauban x Grenoble

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Yorkshire Carnegie 23 x 23 Ealing

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 21 98 Ealing Trailfinders Londres 21 82 Bedford Blues Bedford 20 63 Cornish Pirates Penzance 21 62 Jersey Reds Jersey 21 60 Yorkshire Carnegie Leeds 21 59 Doncaster Knights Doncaster 21 55 Richmond Londres 21 46 Nottingham Nottingham 20 42 Hartpury College Hartpury 21 41 London Scottish Londres 21 40 Rotherham Titans Rotherham 21 14

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe

República Tcheca 35 x 21 Moldávia, em Praga

Seleção Jogos Pontos Portugal 5 22 Holanda 5 19 República Tcheca 5 13 Suíça 5 11 Polônia 5 7 Moldávia 5 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe

Grupo Norte



Hungria 25 x 29 Lituânia, em Esztergom

Seleção Jogos Pontos Lituânia 3 13 Ucrânia 2 5 Letônia 2 4 Suécia 1 4 Hungria 3 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Norte enfrentará o campeão do Grupo Sul valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe

Grupo Sul



Eslováquia 24 x 50 Sérvia, em Piestany

Seleção Jogos Pontos Chipre 3 14 Áustria 4 13 Eslovênia 4 9 Sérvia 3 6 Eslováquia 4 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).