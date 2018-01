No dia 27 de janeiro, Uruguai e Canadá se enfrentarão em Vancouver pela abertura do Americas Rugby Championship e pela primeira de duas partidas entre as duas seleções pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019, valendo vaga no Mundial.

Depois dos canadenses anunciarem força máxima, foi a vez dos uruguaios confirmarem que terão seu melhor time disponível, celebrando o retorno do segunda linha Rodrigo Capó Ortega, do Castres, da França, maior jogador do país. Outros 4 atletas também jogam no rugby francês: Manuel Leindekar, do Oyonnax, Felipe Berchesi, do Dax (2ª divisão), Agustín Ormaechea, do Strasbourg (3ª divsão), e Franco Lammana, do Mazamet (3ª divisão)

O técnico Estéban Meneses revelou uma lista de 26 homens, dos quais 23 viajarão ao Canadá no fim do mês.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Matías Benítez (Champagnat), Mateo Sanguinetti (Los Cuervos), Germán Kessler (Los Cuervos), Carlos Pombo (Old Boys), Juan Echeverría (Old Christians), Mario Sagario (Carrasco Polo), Rodrigo Capó Ortega (Castres, FR), Ignacio Dotti (Los Cuervos), Manuel Leindekar (Oyonnax, FR), Diego Magno (MVCC), Juan Manuel Gaminara (capt., Old Boys), Rodolfo Garese (Carrasco Polo), Franco Lammana (Mazamet, FR), Manuel Diana (Old Christians), Alejandro Nieto (Champagnat)

Linha: Santiago Arata (Old Christians), Agustín Ormaechea (Strasbourg, FR), Germán Albanell (Old Boys), Felipe Berchesi (Dax, FR), Juan Manuel Cat (Old Boys), Joaquín Prada (Los Cuervos), Andrés Vilaseca (Old Boys), Nicolás Freitas (Carrasco Polo), Gastón Mieres (Lobos), Rodrigo Silva (Carrasco Polo);