ARTIGO COM VÍDEOS – Como é tradição, nesse fim de semana a cidade argentina de Parana, em Entre Ríos, recebeu o Seven de la Republica, competição anual entre as seleções provinciais argentinas, que ocasionalmente recebe também outras seleções sul-americanas. Uruguai e Paraguai entraram no torneio de 2017, em ritmo de preparação para o Sul-Americano de Sevens (que ocorrerá em janeiro), e fizeram grande campanha na segunda divisão.

Os Teros se sagraram campeões e conseguiram a promoção à elite do ano que vem com uma vitória na final sobre os paraguaios por 14 x 00.

Tucumán ficou com o título principal masculino, fazendo 21 x 12 sobre Córdoba na grande final. Os tucumanos despacharam a poderosa Buenos Aires na semifinal, enquanto Córdoba acabou com o sonho da surpreendente Terra do Fogo.



Buenos Aires foi campeão feminino, em um 29 x 07 na decisão contra Santa Fe.





Classificação final

Masculino – 1ª divisão

1 Tucumán (campeão), 2 Córdoba, 3 Buenos Aires e Terra do Fogo, 5 Santa Fe, 6 Entre Ríos, 7 Nordeste e Cuyo, 9 Salta, 10 San Juan, 11 Mar del Plata e Lagos del Sur, 13 Rosario, 14 Santiago del Estero, 15 Misiones, 16 Sur (rebaixado);

Masculino – 2ª divisão

1 Uruguai (promovido), 2 Paraguai, 3 Austral e Chubut, 5 Formosa, 6 Oeste, 7 Alto Valle e San Luis, 9 Andina, 10 Jujuy;

Feminino

1 Buenos Aires, 2 Santa Fe, 3 Tucumán e Córdoba, 5 Andina, 6 Nordeste, 7 Santiago del Estero e Formosa;

Costa Rica vira membro pleno do World Rugby

A América do Sul tem agora 9 países com filiação plena ao World Rugby, a federação internacional. Além de Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia e Venezuela, a Costa Rica agora ascendeu de status e se tornou o 105º país a ter filiação plena. Além dela, outro 16 países, incluindo a Guatemala, são membros associados da federação internacional, com status inferior.

Vale lembrar que no rugby a América Central faz parte da América do Sul, sendo gerida pela Sudamérica Rugby.