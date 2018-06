ARTIGO COM VÍDEOS – Esta quarta-feira foi de ação no Carrasco Polo em Montevidéu, com a segunda rodada da Copa das Nações do World Rugby agitando o país vizinho.

Assim como na rodada inaugural, Uruguai e Argentina XV foram os grandes vencedores e decidirão o título no domingo. Os argentinos impressionaram particularmente, colocando em campo um time forte que incluía os Pumas Juan Manuel Leguizamón, Matías Moroni e Manuel Montero. A Argentina XV colocou simplesmente 75 x 15 sobre a seleção de desenvolvimento de Fiji, em show de 11 tries a seu favor.

Já o Uruguai encarou a seleção de desenvolvimento da Itália e venceu mais apertado, 23 x 19, em resultado bastante celebrado contra o time de italianos que jogam no campeonato nacional Eccellenza. Os Emergenti largaram na frente abrindo 12 x 10 antes do intervalo, com tries de Trotta e Conforti, enquanto Favaro e Prada fizeram para os Teros. No segundo tempo, Vilaseca foi de novo decisivo – já havia sido na vitória sobre o Fiji Warriors – e fez o terceiro try uruguaio, enquanto Berchesi assegurou a frente com 2 penais certeiros. Apenas no fim aos italianos arrancaram um penal try, sem tempo para reação. Placar final, 23 x 19.

Feminino na Ásia

Na terça-feira, rolou jogo de XV feminino, com Singapura recebendo a segunda divisão asiática da categorias. Depois de perder para as donas da casa, a Índia deu adeus ao torneio caindo contra a debutante Filipinas, que decidirá o título sexta com Singapura. 19 x 05.

23 19

Uruguai 23 x 19 Italia Emergenti, em Montevidéu



75 15

Uruguai 75 x 15 Argentina XV x Fiji Warriors, em Montevidéu





Campeonato Asiático Feminino – 2ª divisão

Índia 05 x 19 Filipinas, em Singapura