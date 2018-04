Em Assunção, no Paraguai, depois do Brasil fechar o Sul-Americano M20 vencendo a Colômbia por 59 x 07 , a competição foi encerrada com vitórias de Paraguai e Uruguai sobre Venezuela e Chile, com os uruguaios conquista o campeonato pela quarta vez nos últimos cinco anos, assegurando nova classificação para o Troféu Mundial M20 – a segunda divisão mundial, que ainda terá sua data e locais confirmados.

Os paraguaios se despediram de sua torcida com uma maiúscula vitória por 68 x 07 sobre a Venezuela, assegurando o terceiro lugar geral com brilho.

Na sequência, o Uruguai despachou o Chile por irrepreensíveis 41 x 07, em jogo de nada menos que 4 tries para os Teritos, dominantes durante a maior parte do encontro.

- Continua depois da publicidade -

Portugal conquista o Europeu M20 e está no Troféu Mundial

Em Coimbra, a festa foi toda lusa, com Portugal conseguindo uma grande e indiscutível vitória sobre a Espanha por 25 x 03 na grande final do Europeu M20, garantindo também sua classificação a mais um Troféu Mundial M20.

Luxemburgo e Bulgária festejam no adulto

Dois jogos adultos ainda foram disputados na Europa. Pela Conference 2, a quarta divisão da Rugby Europe, Luxemburgo praticamente assegurou o título do Grupo Norte e sua promoção à Conference 1, vencendo a Finlândia por 45 x 05. Já a Development Cup, a quinta divisão, o sábado foi de abertura do torneio de 2018 com triunfo amplo da Bulgária fora de casa sobre Montenegro, 57 x 00.

O sábado ainda teve a abertura da temporada de seleções de XV adultas no Caribe, com a República Dominicana vencendo por 45 x 17 Curaçao pelo Rugby Americas North Trophy, a terceira divisão regional.

Campeonato Sul-Americano M20 – em Assunção, Paraguai

*Horários de Brasília

68 07

15h00 – Paraguai 68 x 07 Venezuela

41 07

17h00 – Uruguai 41 x 07 Chile

Seleção Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Uruguai 15 3 3 0 0 3 0 178 24 154 Chile 10 3 2 0 1 2 0 156 44 112 Paraguai 9 3 2 0 1 1 0 105 68 37 Brasil 6 3 1 0 2 1 1 85 62 23 Colômbia 5 3 1 0 2 1 0 57 163 -106 Venezuela 0 3 0 0 3 0 0 12 232 -220

Campeonato Europeu M20 – em Coimbra, Portugal

Finais



Polônia 29 x 19 Portugal Centro-Norte – Decisão de 7º lugar

Ucrânia 13 x 76 Romênia – Decisão de 5º lugar

Rússia 38 x 07 Holanda – Decisão de 3º lugar

Portugal 25 x 03 Espanha – FINAL

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe

Grupo Norte

Luxemburgo 45 x 05 Finlândia, em Luxemburgo

Seleção Jogos Pontos Luxemburgo 3 14 Dinamarca 2 4 Finlândia 2 4 Noruega 2 1 Estônia 1 0

Rugby Europe Development Cup – 5ª divisão da Rugby Europe

Montenegro 00 x 57 Bulgária, em Niksic

Seleção Jogos Pontos Bulgária 1 05 Turquia 0 00 Montenegro 1 00

Rugby Americas North Trophy – 3ª divisão da América do Norte e Caribe

Curaçao 17 x 45 República Dominicana, em Willemstad

Amistoso

Jordânia 25 x 13 Arábia Saudita