ARTIGO COM VÍDEO – A Argentina respirou sevens nesse fim de semana com a realização do tradicional Seven de la República, em Parana, capital de Entre Ríos. Trata-se do torneio anual entre seleções provinciais do país, que eventualmente conta com outras seleções nacionais da América do Sul.

Neste ano, apenas o Brasil ficou de fora do torneio entre as principais seleções do continente. Uruguai, Chile e Paraguai se deslocaram ao país vizinho para começarem a ser preparar para disputarem em janeiro o Circuito Sul-Americano (os torneios de Punta del Este e Viña del Mar, que valerão vagas no Hong Kong Sevens, a 2ª divisão mundial).

O Uruguai jogou a 1ª divisão do Seven de La República e acabou com o 7º lugar. Os Teros venceram Cuyo (22 x 14) e Salta (24 x 14) e só perderam para Tucumán (26 x 00) no sábado. No domingo, os uruguaios caíram diante de Rosario nas quartas de final (22 x 14) e depois diante de Buenos Aires na semifinal prata (28 x 05). Buenos Aires era favoritas, mas foi superada por Córdoba nas quartas de final (26 x 14).

Os cordobeses se sagraram campeões derrotando Rosario (24 x 05) na semifinal e Tucumán (19 x 12) na grande final.



Na 2ª divisão o título foi do Chile, que se provou digno da elite argentina ao ter campanha invicto vencendo Austral (36 x 00) e Oeste (36 x 05) na fase de grupos, Paraguai nas quartas de final (22 x 07), Formosa na semifinal (26 x 10) e Alto Valle na final (19 x 12).

Os paraguaios perderam na fase de grupos para o Alto Valle (33 x 07), venceram Jujuy (40 x 00) e, depois de perderem para os chilenos, conquistaram o 21º lugar vencendo Andina (28 x 26) e Sur (26 x 15).

No feminino o título foi de Tucumán, que venceu Buenos Aires na final por 14 x 05.