O Americas Rugby Championship se encaminha para sua segunda rodada com o clássico sul-americano entre Uruguai e Chile abrindo a sexta e o jogaço pan-americano entre Argentina XV e Estados Unidos sendo aguardado com ansiedade no sábado, que ainda será encerrado por Brasil e Canadá.

Uruguai favorito

Não faz tanto tempo que o Chile derrotou o Uruguai em um jogo oficial: 2015. Mas a superioridade uruguaia é hoje incontestável e os Teros são francos favoritos para o duelo no Estadio Charrua dessa sexta-feira contra os Cóndores.

Na última rodada, ficou clara a diferença de momento. Ambos jogaram em casa, mas o Chile foi atropelado pelos EUA, enquanto o Uruguai venceu o Canadá no finzinho. Os uruguaios pareciam superiores no começo, mas a expulsão de Santiago Arata mudou o rumo da partida e, ainda assim, o Uruguai foi capaz de virar o placar. O Canadá, no entanto, é mais fraco hoje que os EUA, o tornou ambos os resultados esperáveis.

Os Teros irão a campo quase completos e têm tudo para corrigirem os erros e se imporem. A única novidade é o debut do segunda linha Rodríguez no lugar do lesionado Dotti – além da ausência de Arata, substituído por Inciarte. Para o Chile, a vantagem estará no banco: seu técnico é o uruguaio Pablo Lemoine, ex técnico dos Teros. Quem sabe o ídolo uruguaio não prepara alguma surpresa?

Argentina ou EUA? Quem levar tem uma mão na taça

O jogo mais importante da rodada poderá definir título – na prática. Em Cipoletti, na Patagônia argentina (vizinha a Neuquén), a Argentina XV receberá os atuais bicampeões Estados Unidos. O embate opõe as duas maiores forças do ARC e ambas vem de vitórias tranquilas.

A história do duelo na competição é o mais parelho possível. Tanto em 2016 como em 2017 houve empate – algo incrível para o rugby – e apenas em 2018 o embate teve vencedor: os EUA, por diferença de um try (17 x 10, nos EUA). Antes do ARC, a Argentina XV tinha duas vitórias sobre os EUA, mas no ARC jamais obteve um triunfo sobre as Águias e o desafio é desse tamanho para o novo treinador Ignacio Fernández Lobbe. Os argentinos fizeram um jogo tranquilo contra o Brasil, mas sofreram no scrum e isso poderá cobrar seu preço contra um time americano que vem evoluindo nas formações – algo que historicamente era ponto fraco para as Águias.

Gary Gold, treinador sul-africano dos EUA, terá o poderoso pilar Titi Lamositele, do Saracens, na primeira linha, jogando ao lado do excelente hooker Joe Taufete’e, do Worcester Warriors. É dupla de Premiership inglesa para por pressão sobre os argentinos. A terceira linha americana também é poderosa, com o veterano Cam Dolan ao lado do ascendente Germishuys, ao passo que Greg Peterson, do Bordeaux, garante solidez ao lateral.

Mas o sistema criativo estadunidense também impressiona, com nomes bons do rugby europeu, como o abertura AJ MacGinty, do Sale Sharks, e Paul Lasike, do Harlequins (casado com uma brasileira). Abertura de ofício, Will Magie ganhou um lugar de fullback, ao passo que o ponta Marcel Brache, do Western Force, virou o capitão para o jogo.

Sexta-feira, dia 08 de fevereiro

21h10 – Uruguai x Chile, em Montevidéu – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Histórico: 55 jogos, 39 vitórias do Uruguai, 12 vitórias do Chile e 1 empate. Último jogo: Chile 15 x 67 Uruguai, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Uruguai: 15 Gastón Mieres, 14 Leandro Leivas, 13 Joaquín Prada, 12 Andrés Vilaseca, 11 Nicolás Freitas, 10 Juan Manuel Cat, 9 Tomás Inciarte, 8 Alejandro Nieto, 7 Juan Diego Ormaechea, 6 Juan Manuel Gaminara (c), 5 Diego Magno, 4 Juan Manuel Rodriguez, 3 Mario Sagario, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Juan Echeverría, 19 Gonzalo Soto Mera, 20 Manuel Diana, 21 Joaquín Alonso, 22 Federico Favaro, 23 Manuel Blengio;

Chile: 15 Christian Huerta, 14 José Ignacio Larenas, 13 Julio Blanc, 12 Vicente Ayarza, 11 Gonzalo Lara, 10 Francisco González, 9 Juan Pablo Larenas, 8 Ignacio Silva, 7 Thomas Orchard, 6 Martin Sigren (c), 5 Javier Eissmann, 4 Bastián Burguener, 3 Matías Dittus, 2 Tomás Dussaillant, 1 Javier Carrasco;

Suplentes: 16 Augusto Böhme, 17 Nicolás Ovalle, 18 Marcelo Huerta, 19 Clemente Saavedra, 20 Jaden Laing, 21 Domingo Saavedra, 22 Francisco Urroz, 23 Pablo Metuaze;

Sábado, dia 09 de fevereiro

18h00 – Argentina XV x Estados Unidos, em Cipoletti – ESPN AO VIVO

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Histórico: 5 jogos, 2 vitórias da Argentina XV e 2 empates e 1 vitória dos Estados Unidos. Último jogo: Estados Unidos 17 x 10 Argentina XV, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Argentina XV: 15 Santiago Carreras, 14 Matías Osadczuk, 13 Agustín Segura, 12 Lucas Mensa, 11 Julián Domínguez, 10 Martín Elías, 9 Felipe Ezcurra, 8 Nicolás Sbrocco, 7 Lautaro Bavaro (c), 6 Francisco Gorrissen, 5 Franco Molina, 4 Jerónimo Ureta, 3 Lucas Favre, 2 Gaspar Baldunciel, 1 Nicolás Solveyra;

Suplentes: 16 Axel Zapata, 17 Santiago García Botta, 18 Marco Ciccioli, 19 Santiago Portillo, 20 Benito Ortíz de Rosas, 21 Gregorio del Prete, 22 Teo Castiglioni, 23 Facundo Cordero;

Estados Unidos: 15 Will Magie, 14 Gannon Moore, 13 Bryce Campbell, 12 Paul Lasike, 11 Marcel Brache (c), 10 AJ MacGinty, 9 Shaun Davies, 8 Cam Dolan, 7 Hanco Germishuys, 6 John Quill, 5 Nick Civetta, 4 Greg Peterson, 3 Dino Waldren, 2 Joe Taufete’e, 1 Titi Lamositele;

Suplentes: 16 James Hilterbrand, 17 Chance Wenglewski, 18 Paul Mullen, 19 Nate Brakeley, 20 Tevita Tameilau, 21 Ruben de Haas, 22 Tadhg Leader, 23 Dylan Audsley;

20h15 – Brasil x Canadá, em São José dos Campos – ESPN AO VIVO

Árbitro: Frank Méndez (Chile)

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias do Canadá e 1 vitória do Brasil. Último jogo: Canadá 45 x 05 Brasil, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenório, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cleber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Gabriel Paganini, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton Murilo “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Walter Shildberg, 17 Caique Silva, 18 Pedro Bengaló, 19 Michael “Ilha” Moraes, 20 Alexandre “Texugo” Alves, 21 Douglas Rauth, 22 Lorenzo Massari, 23 Ariel Rodrigues;

Canadá: 15 Theo Sauder, 14 Andrew Coe, 13 Ben LeSage, 12 Ciaran Hearn, 11 Kainoa Lloyd, 10 Patrick Parfrey, 9 Jamie Mackenzie, 8 Luke Campbell, 7 Lucas Rumball (c), 6 Kyle Baillie, 5 Josh Larsen, 4 Conor Keys, 3 Matt Tierney, 2 Eric Howard, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Noah Barker, 17 Ryan Kotlewski, 18 Cole Keith, 19 Justin Blanchet, 20 Dustin Dobravsky, 21 Nakai Penny, 22 Will Percillier, 23 Nick Blevins;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Uruguai Teros 8 2 2 0 0 0 0 40 22 18 Estados Unidos Eagles 5 1 1 0 0 1 0 71 8 63 Argentina Argentina XV 5 1 1 0 0 1 0 54 3 51 Canadá Canucks 1 1 0 0 1 0 1 17 20 -3 Brasil Tupis 0 1 0 0 1 0 0 3 54 -51 Chile Cóndores 0 2 0 0 2 0 0 13 91 -78

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;