ARTIGO COM VÍDEOS – Em jogo apitado pelo brasileiro Henrique Platais, a seleção de desenvolvimento do Uruguai entrou em campo nesse sábado em Paysandu, interior do país, para a terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino de seleções provinciais contra Entre Ríos. E os uruguaios saíram da lanterna do torneio conseguindo sua primeira vitória na competição, 22 x 15.

Na primeira divisão, Buenos Aires se manteve na liderança com uma grande vitória sobre Salta, 40 x 22, enquanto Tucumán atropelou Cuyo (Mendoza) por 55 x 13. O grande jogo da rodada opôs Córdoba e Rosario e não decepcionou, com um jogaço de 44 x 40 para os Dogos.







Campeonato Argentino de Seleções Provinciais

1ª divisão

Buenos Aires 40 x 22 Salta

Tucumán 55 x 13 Cuyo

Córdoba 46 x 40 Rosario

2ª divisão

Uruguai 22 x 15 Entre Ríos

Nordeste 39 x 22 Santa Fe

Mar del Plata 45 x 13 Sur

Província Jogos Pontos Zona Campeonato (1ª divisão) Buenos Aires 3 12 Tucumán 3 10 Córdoba 3 9 Rosario 3 6 Salta 3 5 Cuyo 3 2 Zona Ascenso A (2ª divisão) Nordeste 3 14 Mar del Plata 3 13 Santa Fe 3 5 Entre Ríos 3 5 Uruguai 3 4 Sur 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Vencer por 3 ou mais tries de diferença = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



Repescagens:

- Último colocado da Zona Campeonato x Campeão da Zona Ascenso A (valendo vaga na Zona Campeonato 2017);

- Último colocado da Zona Ascenso A x Campeão da Zona Ascenso B (valendo vaga na Zona Ascenso A 2017)



- Último colocado da Zona Ascenso B - rebaixamento direto à Zona Estímulo 2017 (4ª divisão)

Foto: RdIR Photography – URU – Uruguai x Entre Ríos