Sexta-feira, dia 3 de novembro, a Inglaterra terá a largada de sua segunda competição, a Copa Anglo-Galesa, antiga Copa da Inglaterra, o torneio nacional de clubes mais antigo do país, fundada em 1971 e que conta com os 12 clubes da Premiership e, desde 2005, os 4 times galeses da Liga Celta (PRO14).

A competição acontece sempre nas datas seleção inglesa está em ação, com os clubes não podendo contar com seus principais nomes. Nesse fim de Inglaterra não estará em campo, mas os jogadores convocados pelo treinador Eddie Jones estarão concentrados e, com isso, a Premiership, o Campeonato Inglês, terá uma pausa.

O formato de disputas da Copa Anglo-Galesa é diferente, com 16 equipes dividas em 4 grupos de 4, porém os clubes não enfrentam seus concorrentes do grupo. Os times do Grupo 1 encaram o times do Grupo 4 somente, enquanto os do Grupo 3 jogam com os do Grupo 2. São ao todo 4 rodadas na primeira fase, com um turno só e 2 jogos em casa para cada equipe. Na primeira rodada, os galeses não estarão em campo, pois o PRO14 não será interrompido neste fim de semana. Com isso, os clássicos galeses que seriam da primeira rodada acontecerão posteriormente, no dia 17 de novembro.

A segunda rodada será entre os dias 10 e 12 de novemvbro, enquanto a terceira rodada rolará entre os dias 26 e 28 de janeiro. Já a quarta rodada, a última da fase de grupos, será entre os dias 2 e 4 de fevereiro, durante o Six Nations. As semifinais serão entre os dias 10 e 12 de março, também no período do Six Nations, e a grande final no dia 17 de março, em local a definir.

- Continua depois da publicidade -

O atual campeão é o Leicester Tigers.

Grupo 1: Bath, Gloucester, Wasps e Cardiff Blues

Grupo 2: Exeter Chiefs, Harlequins, Sale Sharks e Dragons

Grupo 3: Saracens, Northampton Saints, Worcester Warriors e Scarlets

Grupo 4: Leicester Tigers, Newcastle Falcons, London Irish e Ospreys

1ª rodada

Dia 03/11: Worcester Warriors x Sale Sharks

Dia 04/11: Exeter Chiefs x Northampton Saints

Dia 04/11: Leicester Tgers x Gloucester

Dia 04/11: London Irish x Bath

Dia 04/11: Wasps x Newcastle Falcons

Dia 05/11: Saracens x Harlequins