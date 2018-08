Uma vaga na elite mundial do M20 está em jogo nesta e na próxima semana na Romênia. Bucareste será o palco para a edição 2018 do World Rugby Under 20 Trophy, o Troféu Mundial M20, a segunda divisão do M20 mundial – competição que em 2019 será disputada no Brasil – que começa nessa terça-feira, dia 28.

A competição é simples:

8 seleções, sendo o país sede, um time de cada continente e o time rebaixado do Campeonato Mundial M20 (a primeira divisão mundial);

As equipes foram separadas em 2 grupos com 4 seleções cada, sendo que os campeões de cada grupo decidirão o título, totalizando 4 rodadas;

O campeão será promovido ao Campeonato Mundial M20 de 2019 – o World Rugby Under 20 Championship;

Grupo A

Samoa é a favorita no Grupo A. Os samoanos jogaram a primeira divisão em 2017 pela última vez e foram rebaixados para 2018, tendo a tradição a seu favor. Porém, Samoa não jogou neste ano o Campeonato M20 da Oceania, deixando dúvidas sobre sua preparação;

A Romênia joga em casa e teoricamente é a segunda força, mas os romenos não vem tendo bons resultados nas categorias juvenis e geram dúvidas, tendo ficado apenas com o 5º lugar no Europeu M20 de 2018 (atrás de Portugal, Espanha, Rússia e Holanda);

A Namíbia vem dominando o M20 na África e pode se tornar uma positiva surpresa na competição, tendo acabado em 4º lugar em 2017;

Hong Kong é a seleção mais fraca do torneio no papel;

Grupo B

Fiji, Uruguai e Portugal prometem batalhas de alto nível pelo primeiro lugar da chave;

Fiji é a seleção mais badalada e jogou a primeira divisão pela última vez em 2015 e desde então foram 2 campanhas decepcionantes na segunda divisão que incluíram justamente derrotas para Portugal e Uruguai em 2017;

Portugal vem sendo consistentemente a melhor seleção M20 da Europa abaixo do Six Nations e da Geórgia. No ano passado, os portugueses flertaram com o título, sendo derrotados na final pelo Japão em jogo encerrado antes do término do tempo regulamentar por conta da chuva. Naquele ano, Portugal venceu o Uruguai em Montevidéu e pode sonhar vivamente com um passo a mais em 2018;

O Uruguai pode ter perdido em casa para Portugal em 2017, mas venceu Fiji no mesmo ano, depois de ter perdido em 2016 para os fijianos por apenas 4 pontos. Os Teritos estão totalmente no páreo pelo título em 2018 após serem também campeões Sul-Americanos;

O Canadá é a quarta força da chave, mas não deve ser subestimado, após vencer os EUA nos dois últimos anos;

World Rugby Under 20 Trophy – em Bucareste, Romênia

Grupo A: Samoa, Namíbia, Romênia e Hong Kong

Grupo B: Portugal, Uruguai, Fiji e Canadá

Horários de Brasília

Terça-feira, dia 28 de agosto

07h00 – Samoa x Hong Kong

09h00 – Uruguai x Fiji

11h00 – Portugal x Canadá

13h00 – Romênia x Namíbia

Sábado, dia 1º de setembro

07h00 – Uruguai x Canadá

09h00 – Namíbia x Hong Kong

11h00 – Romênia x Samoa

13h00 – Fiji x Portugal

Quarta-feira, dia 05 de setembro

07h00 – Samoa x Namíbia

09h00 – Fiji x Canadá

11h00 – Portugal x Uruguai

13h00 – Romênia x Hong Kong

Domingo, dia 09 de setembro

07h00 – Decisão de 7º lugar

09h00 – Decisão de 5º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar

13h00 – FINAL