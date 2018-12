Resumão do Top 12 italiano!

Em Pádua enfrentaram-se os líderes da tabela, os campeões da Itália do Petrarca e a surpresa Valorugby Emilia. Jogo no primeiro tempo muito nervoso, sem que nenhuma equipe ultrapasse a linha do try. Os únicos pontos que vêm do pé do “Emiliano” Gennari. O nervosismo é palpável: aos 32’, o pilar “patavino” Borean descontrola-se atropelando Gatti em um ruck. O trio dos árbitros decide em um cartão vermelho, deixando os anfitriões em 14. As equipes vão descansar com o placar de 0x3.

De volta do vestiário o patavino Menniti-Ippolito falha um drop-goal, mas depois empata o placar com um penal ao 46’. O Petrarca ataca em três minutos virar o placar com um drop-goal desta vez centrado e o try da ponta Coppo (11-3). Aos 58 ‘Gennari beneficia de uma penalidade e diminui (11-6), subsequentemente, o neozelandês Ngaluafe intercepta o oval que sai de um ruck, pondo em movimento suas pernas rápidas por quase cinquenta metros e esmaga a bola depois da linha do Try, convertido por Gennari para a revirada 11×13 e estamos aos 63’. Para os hóspedes, é uma injeção de confiança. Os “Reggiani” recuperam um oval e ao triturar uma série de pick & go que trazem a asa Mordacci para marcar outro try, pelo 11×20. Os campeões da Itália não desanimam e atacam chegando a marcar o try do full-back Acosta, Riera converte faltando sete minutos ao fim. Na última ação útil: o Petrarca empurrado por seus torcedores avança, chegando a linha do 22, em um Maul, o árbitro concede um Penal. Os campeões italianos desistem da conversão preferindo a lateral perto da linha do gol, mas depois o maul seguinte os emiliani bloquearam os Patavini e o juiz decreta o “turnover” apitando a fim do jogo.

Aqui vem a primeira derrota da temporada para os venetos, que agora veem apenas um ponto atrás de seus rivais.

Em Verona jogo muito importante pela luta ao rebaixamento, os anfitriões derrotaram o Valsugana ultrapassando-o na tabela.

Nos outros jogos, os “Bersaglieri” de Rovigo vencem o Viadana no Estádio Zaffanella 28×9, apenas três penais pelos lombardos e pelos venetos tries de Chillon, Odiete e Van Niekerk mais um penal-try.

San Donà derrota o Fiamme Oro 10×3 depois um primeiro tempo sem marcar pontos.

Em Roma o I Medicei derrotou o Lazio 41×30. Calvisano venceu Mogliano 23×32 em um jogo equilibrado até o ’64 com o Mogliano liderando 23×22.

Escrito por Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Viadana 09 x 28 Rovigo

Verona 18 x 15 Valsugana

San Donà 10 x 03 Fiamme Oro

Lazio 30 x 41 I Medicei

Petrarca 18 x 20 Valorugby Emilia

Mogliano 23 x 32 Calvisano

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 9 35 Valorugby Emilia Reggio Emilia 9 34 Calvisano Calvisano 9 29 Fiamme Oro Roma 9 29 Rovigo Rovigo 9 29 Mogliano Mogliano Veneto 9 25 I Medicei Florença 9 21 Viadana Viadana 9 20 San Donà San Donà di Piave 9 18 Lazio Roma 9 10 Verona Verona 9 9 Valsugana Padova 9 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento