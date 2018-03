Vancouver, no Canadá, será o palco nesse fim de semana da 6ª etapa da Série Mundial de Sevens masculina, com novamente os melhores do seven-a-side mundial entrando em campo, no belo BC Place, o estádio coberto da cidade, casa da CFL (futebol canadense) e da MLS (futebol).

A etapa canadense marcará que o temporada 2017-18 passou de sua metade, pois conta com um total de 10 torneios. E até aqui, em 5 torneios, 5 países diferentes se sagraram campeões, com equilíbrio inédito na história do circuito. No momento, a África do Sul lidera pela constância, tendo alcançado as semifinais em todos os torneios até aqui.

O torneio terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Série Mundial e pelo site do World Rugby.

O que esperar de Vancouver?

Os Estados Unidos de Perry Baker, o melhor jogador do mundo, estão brilhando e encabeçam o Grupo A, após faturarem a etapa passada, em Las Vegas. Mas, pela frente, as Águias terão a Austrália, de Ben O’Donnell, o jogador que lidera a estatística desempenho da temporada até o momento.

E para completar o Grupo A, o Canadá corre por fora na chave, apoiado pela torcida e liderado pelo artilheiro em pontos da temporada até aqui, Nathan Hirayama, e contando com Justin Douglas, vice líder no ranking de desempenho. Esperança para os Canucks na chave, apesar da campanha discreta até aqui. Fecha a chave o Uruguai, convidado do torneio;

No Grupo B, a Argentina é a cabeça de chave e está confiante, após o vice campeonato na etapa passada. Já são 2 vices para os argentinos, que vivem solidez;

A Inglaterra, discreta até o momento, é a principal concorrente dos Pumas ao primeiro lugar, tendo o maior artilheiro de tries da história do sevens, Dan Norton. Gales (de Luke Morgan, líder em linhas defensivas quebradas em 2017-18) e Samoa correm por fora em campanhas apagadas;

Fiji é o cabeça do Grupo C e grande favorito, contando com uma estrela ascendente,Amenoni Nasilasila, maior tacleador do circuito e vice artilheiro. Fiji ainda não vem convencendo, mas teve grandes momentos em Las Vegas;

Quênia, do ícone Colins Injera, e França, da revelação Tavide Veredamu, fazem campanhas discretas e perseguem Fiji no Grupo C, que parece o menos complicado para seu cabeça. A Espanha é a quarta força;

No Grupo D haverá batalha de titãs, com África do Sul e Nova Zelândia jogando ponto a ponto pela liderança do circuito, sendo hoje a líder e a vice líder da temporada. Os Boks são os favoritos, com o melhor ataque do circuito, com Cecil Afrika e Soyizwapi voando. Porém, o time estará sem Senatla e Werner Kok. Já os All Blacks também tiveram perda importante, ficando sem Tim Mikkelson. Regan Ware e Sione Molia são esperanças kiwis, liderados por Scott Curry;

Escócia, da máquina de tackles Scott Riddell, e Rússia fecham o Grupo D com poucas chances. Os russos vivem momento muito ruim, na lanterna da temporada;

Vancouver Sevens – 6ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – dias 10 e 11 de março

Grupo A: Estados Unidos, Austrália, Canadá e Uruguai

Grupo B: Argentina, Inglaterra, Gales e Samoa

Grupo C: Fiji, Quênia, França e Espanha

Grupo D: África do Sul, Nova Zelândia, Escócia e Rússia

Sábado, dia 10 de março

Das 14h30 às 00h30 (hora de Brasília)

Nova Zelândia x Escócia

África do Sul x Rússia

Quênia x França

Fiji x Espanha

Inglaterra x Gales

Argentina x Samoa

Austrália x Canadá

Estados Unidos x Uruguai

Nova Zelândia x Rússia

África do Sul x Escócia

Quênia x Espanha

Fiji x França

Inglaterra x Samoa

Argentina x Gales

Austrália x Uruguai

Estados Unidos x Canadá

Escócia x Rússia

África do Sul x Nova Zelândia

França x Espanha

Fiji x Quênia

Gales x Samoa

Argentina x Inglaterra

Canadá x Uruguai

Estados Unidos x Austrália

Domingo, dia 11 de março

Das 13h30 às 22h15 (hora de Brasília)

Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 94 22 19 19 19 15 Nova Zelândia 82 19 22 13 15 13 Fiji 79 15 13 12 22 17 Austrália 72 13 8 22 17 12 Argentina 67 5 19 17 7 19 Estados Unidos 58 1 12 15 8 22 Inglaterra 57 17 10 10 10 10 Quênia 45 10 3 10 12 10 Samoa 38 12 5 5 13 3 França 37 8 10 8 3 8 Canadá 35 5 15 3 5 7 Escócia 28 10 1 2 10 5 Gales 22 3 5 7 2 5 Espanha 18 7 7 1 1 2 Rússia 9 1 1 5 1 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.